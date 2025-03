Uno de los pilares en el éxito de The Mall of San Juan es el papel importante que las mujeres desempeñan en la compañía.

Desde la oficina de gerencia hasta los equipos de limpieza y seguridad, las mujeres ocupan posiciones clave en todas las áreas del centro comercial. Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, señaló con orgullo que el liderazgo femenino es una parte integral de la identidad del centro comercial.

“La cultura de The Mall of San Juan ha sido moldeada por la visión y el liderazgo de estas mujeres. Nos enorgullece contar con un equipo donde las mujeres impulsan la excelencia y la innovación en cada nivel de la organización”, afirmó Marquina.

Este liderazgo no se limita a las posiciones ejecutivas. En The Mall of San Juan, las mujeres lideran no solo la gestión empresarial, sino también el mantenimiento y la seguridad. Como destacó Marquina, el equipo de limpieza está compuesto por mujeres, y el equipo de seguridad también cuenta con una importante representación femenina. Esta equidad de género dentro de la estructura del centro comercial es un reflejo del compromiso de la empresa con la inclusión y el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral.

Por su parte, Irene Muñiz, gerente de Mercadeo y Turismo de The Mall of San Juan, otra de las líderes destacadas en la compañía, resaltó la importancia del trabajo en equipo.

“No podíamos haber cumplido [nuestros objetivos] sin este equipo. Somos un equipo unido. Somos muchas mujeres al mando. Cada cual entiende bien su rol y complementa a las otras personas”, comentó Muñiz, haciendo énfasis en la colaboración y la complementariedad dentro del equipo.

No obstante, aunque resaltan la importante labor de la mujer, ambas ejecutivas reconocen la importancia de contar con el apoyo de hombres dentro del equipo, quienes enriquecen la cultura organizacional.

