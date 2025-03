Desde 2012, Impeccable Wash Inc., una empresa netamente puertorriqueña especializada en el mantenimiento profesional de cristales, se asegura de que cada superficie de vidrio esté impecable, creando un entorno atractivo para residencias o negocios. Hoy, se une a The Mall of San Juan en la celebración de su décimo aniversario.

Su prioridad es que todo su personal esté adiestrado por la International Window Cleaning Association (IWCA), lo que los autoriza y certifica en la industria de mantenimiento profesional de cristales. También utiliza técnicas avanzadas y equipos especializados, minimizando riesgos de accidentes, reduciendo costos y ofreciendo servicios más rápidos.

Para inspecciones y estimados, llama al 787-344-9261 o al 939- 337-WASH(9274), accede a www.impeccablewash.com o escribe a info@impeccablewash.com.