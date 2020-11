Desde que comenzaron los primeros casos del COVID-19 en la isla, una de las áreas que se ha visto afectada en los servicios de salud es la administración de vacunas a la población pediátrica.

El estudio “Efectos de la pandemia de COVID-19 en la solicitud y administración de vacunas pediátricas de rutina”, realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), reveló que, en los primeros tres meses del inicio de la pandemia y el confinamiento social, hubo un dramático descenso de casi un 80 % de vacunas administradas a los niños.

“El COVID-19 nos ha enseñado lo que es un mundo sin vacunas y cómo esto afecta la salud de todos los que componemos el planeta. En estos meses ha habido una merma bastante significativa en las vacunaciones, por lo que estamos haciendo el llamado a los padres de que no deben de tener miedo de llevar a sus hijos a vacunar”, indicó Lilliam Rodríguez Capó, fundadora y principal oficial ejecutiva de VOCES Coalición de Vacunación y Promoción de la Salud de Puerto Rico.

La carrera por una vacuna

El foco mediático está en la investigación y el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. “En VOCES nos hemos mantenido a la vanguardia escuchando, leyendo y estudiando el proceso del desarrollo de la vacuna. En este caso, se han unido cientos de científicos de todo el mundo para encontrar cómo parar este virus por medio de la prevención. La coalición tiene información, de primera mano, de que se están siguiendo todos los procesos y que han sido muy cuidadosos en todas las fases que se tienen que pasar durante el desarrollo de una vacuna”, informó.

De hecho, se espera que el mes entrante diferentes empresas presenten a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), los estudios que han realizado referentes a las vacunas contra el COVID-19. Dependiendo de los datos que demuestren en dichas reuniones, podrían aprobar una vacuna, la cual podría estar disponible a principios del próximo año.

Congreso IMCO 2020

El desarrollo de la vacuna del COVID-19 será uno de los temas principales del que se hablará en el Congreso IMCO 2020: “Emergencias en Salud Pública. Preparados ante desastres, epidemias y pandemias”, organizado por VOCES.

La octava edición del congreso se llevará a cabo de manera virtual del 27 al 30 de agosto y contará con la presencia de sobre 25 panelistas que estarán presentando sus ponencias relacionadas a cuatro temas principales: vacunación, COVID-19, influenza y telemedicina.

Entre los oradores que se darán cita están la doctora Antonia Novello, ex cirujana general de Estados Unidos, y el doctor Robert Redfield, director de los CDC.

Hasta el momento, hay más de 500 personas registradas. Todavía quedan espacios para los profesionales de la salud que quieran mantenerse actualizados con esta información.

Los interesados, pueden matricularse en www.vocespr.org/imco o llamar al 787-789-4008.

Agenda por seguir

“Estamos bien activos educando a la población sobre la importancia de crear conciencia sobre la administración de vacunas para que no reaparezcan enfermedades que ya hoy tenemos controladas”, comentó la fundadora de VOCES.

“Además, nos estamos preparando para el comienzo de la temporada de la influenza el 1 de septiembre, que este año más que nunca, tiene una relevancia importantísima porque hay estudios que han demostrado que las personas vacunadas contra la influenza tendrán una mejor preparación en caso de que se vean contagiados con el COVID-19. No quiero que se entienda que previene el COVID-19, pero el sistema inmune va a estar mucho más fuerte”, argumentó.

De igual manera, la organización se enfocará en promover que los menores, niños y niñas, sean vacunados en contra del virus del papiloma humano (VPH). “Hace cuatro años nos establecimos la meta de tener un Puerto Rico libre de cáncer asociado a VPH. Desde ese momento, Puerto Rico se posicionó entre los primeros lugares en donde se administra la primera dosis de la vacuna VPH. Sin embargo, en la segunda dosis nos hemos visto rezagados, en parte, por culpa de la pandemia. Pero quiero dejar claro y recordarles a los padres, que si su hijo no tiene su serie completa de vacunas, no está protegido contra el virus, por ende, no está protegido contra el cáncer”, concluyó Rodríguez Capó.