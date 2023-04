“Tienes la mente clarita”, “Esos son los achaques de la vejez”… Comentarios como estos son la orden del día para los envejecientes y, sin duda, son estereotipos que calan hondo y pueden lacerar el estado emocional y físico de los adultos mayores.

Así que es hora de romper con los estereotipos y encaminarse con seguridad y optimismo hacia la etapa dorada de la vida.

La doctora Vanessa Sepúlveda Rivera, especialista en medicina interna y geriatría, y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), explicó que nuestro país necesita comenzar a cambiar la visión que se tiene acerca de la vejez.

“Este tema es muy importante porque 1 de cada 4 personas en nuestro país ya tiene más de 60 años. [Puerto Rico] se considera un país envejeciente. Debemos crear información y campañas de concienciación que trabajen lo que es el envejecimiento saludable”, expresó Sepúlveda, quien destacó que el término “país envejeciente” se refiere a cuando la media de la población es mayor de 35 años.

Para romper con los estereotipos acerca del envejecimiento, la doctora enfatizó que es necesario detener las campañas anti-aging porque solo muestran que el envejecimiento es malo.

“Uno de los primeros estereotipos que existen es que envejecer es malo porque, cuando envejeces, vas a tener enfermedades. El envejecimiento no es igual a enfermedad. Cuando la gente dice, ‘¿qué tienes 80 años? Pero, es que tú no tienes ninguna enfermedad’, no [significa] que si tienes 80 años vas a tener una enfermedad, esa es una idea errónea”, señaló la geriatra.

De igual forma, la aseveración de que una persona mayor suele perder la memoria y puede comenzar a presentar condiciones como demencia o Alzheimer es equivocada y este es uno de los estereotipos más comunes con el que la población de adultos mayores debe lidiar.

“¿Quién ha dicho que todos los viejos van a tener demencia? Eso es parte de los estereotipos. No porque se te olvide un nombre, se te pierda la llave, o no sepas dónde te estacionaste significa que tienes alzhéimer. Eso le puede pasar a cualquier persona”, destacó la doctora Sepúlveda.

Otro estereotipo es ver el envejecimiento como sinónimo de dependencia y fragilidad.

“No todos los envejecientes van a necesitar silla de ruedas, bastón u otras ayudas. Es una imagen de fragilidad que se establece hasta en rótulos con esos mensajes subliminales que erosionan la autoestima de esta población de adultos mayores. Tenemos que crear un respeto hacia la autonomía de ese adulto mayor”, exhortó la catedrática del RCM.

Ciertamente, los estereotipos acerca de la vejez plantean mitos e inconvenientes que deben ser superados por la sociedad, y es importante que los adultos mayores sepan reconocer estos estereotipos para que no se dejen influenciar negativamente.

“La actitud es bien importante. Depende de cada individuo porque no podemos ver el envejecimiento como un castigo; tenemos que tratar de cambiar esa visión. Eso va a depender de la resiliencia de cada persona y de cómo se deje impactar o no por los estereotipos que le rodean. La visión de cada individuo viene acompañada de crianza, comorbilidades y experiencias de vida”, dijo la catedrática.

El daño que ocasionan los estereotipos en aquellas personas que se dejan influenciar, pueden tener repercusiones que afecten verdaderamente su funcionamiento.

“Los estereotipos de la vejez tienen un impacto detrimental en los adultos mayores, ya que erosionan la autoestima, se consideran un factor precipitante para la depresión y la ansiedad generalizada. Así también crea un poco de miedo e inseguridades y afecta la inteligencia emocional. Cada vez vemos más adultos que quieren tener cirugías e implementación de procesos para verse más joven”, sostuvo.

Por supuesto, la etapa de la vejez trae sus cambios y sus retos, pero esto pasa en todas las etapas de la vida y es importante que el adulto mayor no se deje llevar por conceptos errados de la vejez.

“La mayoría quizás ve el envejecimiento de una manera negativa, pero la realidad es que la visión hacia el envejecimiento es la primera manera de romper con esos estereotipos. Es necesario crear consciencia y entender que envejecer es un proceso normal y que trae consigo una serie de factores de riesgo, pero no es igual a la presencia de enfermedad, y que los cambios que se atraviesan son normales para esa etapa”, recalcó la doctora.

Según la geriatra, hay estudios que dicen que las personas que asumen el envejecimiento de manera positiva, “viven cerca de 7 a 8 años más que los que viven con una visión negativa del envejecimiento. Quienes tienen una visión negativa del envejecimiento tienden a caminar encorvadas, a rehabilitarse más lentamente de cirugías o de algunos eventos, ya sean relacionados o no al envejecimiento. Tienden a envejecer más rápido, o sea a acelerar ese envejecimiento. Así que tenemos que romper esa visión de cada individuo”.

Una de las claves para lograrlo es cambiar la mentalidad ante la llegada de la vejez, hacer ese bloqueo interno a los estereotipos y darle una oportunidad a disfrutarse esa etapa.

“Siempre le digo a mis pacientes: “si no estuvieras aquí, si no fueras viejo, estuvieras muerto. Tú has llegado a la vejez y mi trabajo es tratar de que llegues lo más saludable posible. Lo más importante en el envejeciente es mantener la funcionalidad y tener buena actitud. La vejez es un logro, es un premio de vida y es el tiempo de cosechar lo sembrado. Hay que cambiar la perspectiva de lo que es el envejecimiento”, puntualizó la catedrática del RCM.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.