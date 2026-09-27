El Hospital UPR Dr. Federico Trilla alcanzó un nuevo hito para la medicina en Puerto Rico al obtener simultáneamente tres nuevas acreditaciones de Surgical Review Corporation (SRC), consolidando su posición como referente de excelencia quirúrgica en la isla.

La institución fue acreditada como Centro de Excelencia en Cirugía Ortopédica, Reemplazo Articular Robótico y Cirugía Mínimamente Invasiva. Estas designaciones se suman a la acreditación que ya posee en Cirugía Bariátrica y Metabólica, elevando de uno a cuatro sus Centros de Excelencia y distinguiendo a la institución a nivel internacional por esta combinación de programas.

Las nuevas acreditaciones se suman a una transformación institucional enfocada en la innovación, la calidad y el paciente. ( Suministrada )

“Este logro coloca al Hospital UPR Dr. Federico Trilla y a Puerto Rico en una posición destacada dentro de la excelencia quirúrgica. Alcanzar tres nuevas acreditaciones simultáneamente refleja años de disciplina, rigurosidad clínica, innovación y el compromiso de un equipo que comparte una misma visión: ofrecer a cada paciente una atención segura, especializada y de la más alta calidad”, expresó la licenciada Yelitza Sánchez Rodríguez, directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla.

PUBLICIDAD

La acreditación de SRC requiere una evaluación independiente que considera, entre otros elementos, la experiencia y el volumen quirúrgico, las instalaciones y equipos, los procesos de atención, la educación al paciente y los sistemas de mejoramiento continuo de la calidad.

El proceso requirió el trabajo coordinado de la facultad médica, profesionales de enfermería y de la salud, personal clínico, administrativo y equipos de apoyo. La administración reconoció particularmente el liderazgo de Yasirie Ríos Rodríguez, directora de Enfermería, quien coordinó el esfuerzo institucional, así como la labor del doctor Antonio Otero López, director del Departamento de Ortopedia, y del equipo clínico de la Unidad de Ortopedia.

Como parte de este logro, el doctor Otero recibió además la acreditación individual de SRC como Master Surgeon en las tres nuevas áreas acreditadas, en reconocimiento a su experiencia y trayectoria quirúrgica y a su compromiso con la seguridad, la calidad y el mejoramiento continuo.

De izquierda a derecha, doctor Albert Suárez, director del programa de Cirugía Bariátrica; doctor Antonio Otero, director de Ortopedia; y doctor Adel González, director de Cirugía. ( Suministrada )

“Estas acreditaciones representan el resultado de un trabajo continuo para fortalecer nuestros procesos, incorporar tecnología y estandarizar la atención. Para nuestra facultad médica, este reconocimiento reafirma el compromiso de seguir evolucionando e innovando para ofrecer una atención quirúrgica de excelencia”, expresó el doctor Otero.

La obtención de las nuevas acreditaciones fortalece también la misión académica del Hospital y su papel en la formación de futuras generaciones de profesionales de la salud.

Las acreditaciones llevan el nombre del Hospital, pero pertenecen a nuestra gente. Es nuestra gente la que hace posible la excelencia quirúrgica que hoy se reconoce ante el mundo - Lcda. Yelitza Sánchez Rodríguez, directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla

“Estas acreditaciones fortalecen dos dimensiones esenciales de nuestra misión universitaria: la formación de profesionales de la salud y la prestación de servicios clínicos de alta calidad. Como principal taller clínico de la Escuela de Medicina, el Hospital UPR Dr. Federico Trilla permite que nuestros estudiantes y residentes se formen en un entorno que opera bajo estándares internacionales, incorpora innovación y mantiene al paciente en el centro de cada proceso. Este logro reafirma la capacidad de la Universidad de Puerto Rico para aportar al sistema de salud y preparar profesionales altamente capacitados para servir a Puerto Rico”, expresó la doctora Zayira Jordán Conde, presidenta de la Universidad de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Sánchez destacó que las acreditaciones representan, sobre todo, un logro colectivo. “Las acreditaciones llevan el nombre del Hospital, pero pertenecen a nuestra gente. Son el reflejo del compromiso de nuestros médicos, profesionales de enfermería y de la salud, líderes y empleados. La excelencia quirúrgica se acredita a nivel mundial, pero es nuestra gente la que la hace posible todos los días”, añadió.

Por su parte, Gary M. Pratt, director ejecutivo de Surgical Review Corporation, destacó el compromiso demostrado durante el proceso. “Nos enorgullece reconocer al Hospital UPR Dr. Federico Trilla por su compromiso con el avance y la prestación de una atención de calidad para todos sus pacientes”, expresó Pratt.

Las nuevas acreditaciones se suman a una transformación institucional sostenida, liderada por la administración bajo una visión estratégica enfocada en fortalecer la innovación, la calidad y la experiencia del paciente. Este proceso incluye la nueva Unidad Pediátrica de la Sala de Emergencia, la expansión de la Sala de Emergencia de Adultos, la modernización de la Unidad de Cuidado Intensivo y la incorporación de tecnologías diagnósticas de última generación, como MRI con inteligencia artificial y el sistema de tomografía computarizada GE Revolution Ascend.

Con cuatro Centros de Excelencia, infraestructura renovada, nuevas tecnologías y una oferta de servicios cada vez más amplia, el Hospital UPR Dr. Federico Trilla consolida una transformación que eleva el estándar de calidad, innovación y acceso a la atención de salud en Puerto Rico.

Historia de una transformación sostenida

Las nuevas acreditaciones se suman a una serie de avances en infraestructura, tecnología y servicios que reflejan una visión clara: fortalecer la calidad, ampliar el acceso y continuar elevando la experiencia del paciente y su familia.

PUBLICIDAD

2025

Resonancia magnética con inteligencia artificial

Unidad MRI ( Suministrada )

Renovación de la unidad de MRI con tecnología de última generación e inteligencia artificial, lo que reduce el tiempo de los estudios hasta un 75 % y fortalece la capacidad diagnóstica.

Febrero 2026

25 años transformando vidas a través de la cirugía bariátrica

Unidad Pediátrica y expansión de la Sala de Emergencias de Adultos ( Suministrada )

Más de 2,700 procedimientos realizados desde 2001 consolidan una trayectoria de atención especializada para pacientes con obesidad y sus enfermedades asociadas.

Marzo 2026

Renovación de la Unidad de Cuidados Intensivos

Unidad ICU ( Suministrada )

Modernización integral de la Unidad de Cuidado Intensivo, incorporando capacidad de presión negativa para fortalecer el control de infecciones y la seguridad del paciente crítico.

Marzo 2026

Nueva Unidad Pediátrica y expansión de la Sala de Emergencias de Adultos

Unidad Pediátrica ( Suministrada )

Incorporación de siete espacios clínicos pediátricos y cinco para adultos, lo que aumenta la capacidad de atención y fortalece el acceso a servicios de emergencia.

Marzo 2026

Tecnología de avanzada en tomografía computarizada (CT)

Unidad de CT ( Suministrada )

Primera institución en Puerto Rico en incorporar el GE Revolution Ascend, con tecnología que permite realizar estudios más rápidos, precisos y seguros.