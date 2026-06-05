El Día de los Padres presenta la oportunidad ideal para pasar tiempo valioso con papá. Definitivamente, emprender un proyecto juntos puede fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, así como servir de escenario para construir nuevas memorias.

Este año, acompaña a papá a crear una estación de preparación y parrilla al aire libre, perfecta para disfrutar de comidas y compartir tiempo en familia en la isla. Además, descubre otros proyectos para ayudar a que papá se sienta especial –y como un experto del DIY-, con la ayuda de The Home Depot.

The Home Depot cuenta con una amplia variedad de productos para hacer realidad ese momento especial para papá sin necesidad de incurrir en gastos muy elevados ni remodelaciones extremas en el hogar. Sigue estos cuatro sencillos pasos para crear la estación de parrilla definitiva para papá este Día de los Padres, además de algunos proyectos adicionales para realizar juntos.

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Paso 1: Escoge la parrilla ideal

Toda estación de preparación y parrilla al aire libre comienza con lo esencial: una parrilla funcional y espaciosa para disfrutar de comidas familiares y reuniones.

Desde hamburguesas y pinchos hasta vegetales y carnes asadas, una parrilla permite convertir cualquier reunión familiar en una la mejor experiencia ( Suministrada )

Disponible en las tiendas de The Home Depot, el Nexgrill 5 Burner Propane Gas Grill es una opción ideal para quienes disfrutan de cocinar al aire libre y necesitan espacio suficiente para preparar varios alimentos a la vez. Desde hamburguesas y pinchos hasta vegetales y carnes asadas, esta parrilla de cinco quemadores permite convertir cualquier reunión familiar en la mejor experiencia.

Esta opción está disponible en las tiendas de The Home Depot en Plaza Escorial, Los Colobos, Montehiedra, Las Catalinas Mall, Rexville Plaza y Plaza del Sol. Dependiendo del espacio disponible, pregunta por las parrillas de seis, cuatro, tres o dos quemadores

Paso 2: Construye y organiza la estación

Para comenzar la construcción y organización de la estación, se debe elegir un ambiente exterior cómodo y bien aireado para servir alimentos y disfrutar en familia, como una terraza o patio.

Si el espacio es completamente al aire libre, puedes delimitarlo con bloques decorativos o ladrillos (disponibles en varios colores) y añadir una superficie funcional en madera tratada o materiales resistentes a la humedad y el calor. Dependiendo del tamaño, el proyecto puede incluir una barra auxiliar, una mesa de apoyo para preparar alimentos y servir bebidas o una típica mesa de picnic con sus bancos. Si deseas sorprender a papá (¡y a toda la familia!) una pérgola de la marca Hampton Bay, crea una amplia área sombreada para el espacio de trabajo al aire libre..

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Si el espacio es completamente al aire libre, puedes añadir una superficie funcional en madera tratada o materiales resistentes a la humedad y el calor. ( Suministrada )

La parte más divertida es ponerlo todo en su lugar: ensamblar los muebles, añadir accesorios y dar vida al espacio. The Home Depot dispone de herramientas muy útiles para agilizar el montaje y diseño de la estación. Por ejemplo, el Ryobi 2-Tool Driver/Drill Combo Kit disponible en todas las tiendas de The Home Depot en Puerto Rico, consiste en un taladro inalámbrico para facilitar tareas rápidas sin necesidad de instalaciones complejas.

Recuerda escoger ganchos para colgar los utensilios y el kit básico para que siempre esté preparado.

Esta etapa crea momentos especiales de colaboración familiar. Desde medir piezas hasta ayudar en la instalación de detalles decorativos, cada paso se convierte en una oportunidad para pasar tiempo de calidad con papá.

Paso 3: Añade almacenamiento práctico

The Home Depot cuenta con soluciones de almacenamiento para exteriores que son fáciles de usar y ayudan a mantener tu estación de parrilla organizada y protegida de la humedad y del clima tropical. Puedes incorporar gabinetes resistentes para exteriores, cajas de almacenamiento de distintos tamaños o estanterías para guardar utensilios, platos, accesorios e incluso carbón.

Además, la cadena dispone de artículos de limpieza y mantenimiento de la estación, incluyendo el Char-Griller Grand Champ Grill Cover.

Este paso propone una buena oportunidad para involucrar a toda la familia en la selección de accesorios y la organización del espacio.

Paso 4: Personaliza el espacio para papá

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A través de la incorporación de pequeños detalles, un plan sencillo puede transformarse en una experiencia única y agradable. El proceso de personalización de un espacio aspira a juntar elementos y características distintivas a papá, de manera que la estación refleje sus gustos e intereses.

The Home Depot dispone de herramientas muy útiles para agilizar el montaje y diseño de una estación de parrilla. ( Suministrada )

Agregar cojines decorativos, una hielera de patio para bebidas, bocinas fijas o portátiles para amenizar el ambiente u otros elementos como un juego de muebles exterior, pueden ayudar a acentuar el espacio y habilitarlo para papá y toda la familia.

Estos pequeños toques, así como la selección de una paleta de colores a su gusto, pueden marcar una gran diferencia sin salirte de tu presupuesto en este proyecto ya sea como una sorpresa para papá o como una idea conjunta en la que participe toda la familia.

Otros proyectos sencillos para compartir con papá

Además de crear un estación de parrilla, el Día de los Padres también puede servir de inspiración para completar otros proyectos prácticos y accesibles en el hogar junto a papá. Desde reorganizar el garaje con estantes resistentes hasta refrescar las áreas exteriores, pequeñas mejoras pueden transformar el espacio y el proceso, con papá, pueden convertirse en una experiencia memorable para toda la familia.

Organizar el garaje representa una alternativa funcional para maximizar el espacio y mantener herramientas, artículos deportivos y del hogar mejor distribuidos. Con estanterías, cajas organizadoras y ganchos para colgar sus herramientas disponibles en The Home Depot este proyecto puede completarse en el fin de semana y ayuda a crear un espacio más cómodo y organizado. Y hablando de herramientas, actualiza su equipo con un set completo de herramientas Ryobi para cada necesidad.

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Otra opción sencilla consiste en instalar luces decorativas para realzar patios o terrazas. Ya sea mediante lámparas solares, iluminación decorativa o focos funcionales, añadir iluminación exterior puede mejorar tanto el ambiente como la seguridad de tu espacio sin requerir remodelaciones complejas.

Más que un regalo: una experiencia familiar

Al final, cada proyecto puede ser mucho más que una tarea para el hogar, convirtiéndose en una oportunidad para crear memorias familiares y compartiendo tiempo de calidad juntos. ¿El centro de todo? Papá

Basta con tomar el primer paso. Este Día de los Padres, visita tu tienda The Home Depot más cercana y haz realidad cada proyecto, como crear un nuevo espacio para que papá disfrute tiempo de calidad con familiares y amigos.