El comienzo de la temporada de huracanes es el momento de prepararte con tiempo y fortalecer la seguridad de tu hogar. Contar con un plan, realizar mantenimiento preventivo y tener acceso a los productos y materiales adecuados, como los que ofrece The Home Depot, ayudan a reducir riesgos, minimizar daños, proteger a tu familia y responder con mayor seguridad ante cualquier emergencia.

Un excelente punto de partida es identificar las áreas más vulnerables de tu propiedad. Recorre el exterior de tu casa y verifica si hay ramas sueltas, muebles de patio sin asegurar o cualquier elemento que pueda representar un riesgo ante vientos intensos. Lo más importante es identificar con anticipación cualquier signo de desgaste que requiera reparación, refuerzo o mantenimiento preventivo antes de la llegada del clima adverso.

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Protege tu hogar antes de la tormenta

Antes del primer aviso de huracán, revisa el estado de las puertas, las ventanas, los portones de garaje y los bordes del techo. Es fundamental sellar grietas o aberturas por donde pueda filtrarse el agua y limpiar los desagües para asegurar el drenaje adecuado de la lluvia.

Productos como el recubrimiento para techo Crossco 8500 con sistema híbrido de sellado en cubeta de 5 galones de Crossco ayudan a proteger el techo contra filtraciones y humedad. Este sistema de recubrimiento está diseñado para una aplicación sencilla y su fórmula elastomérica 100 % acrílica es resistente al moho.

Además del mantenimiento preventivo, contar con materiales para realizar reparaciones temporales puede marcar la diferencia. Los paneles de madera contrachapada son una alternativa práctica para cubrir ventanas y otras áreas expuestas antes de una tormenta, mientras que las lonas resistentes, las correas elásticas para las lonas y las herramientas básicas facilitan las labores de preparación y permiten atender situaciones imprevistas con mayor rapidez.

Arma un kit básico

A medida que se acerca una tormenta, es común que algunos productos se agoten rápidamente en las tiendas, por lo que conviene adquirirlos con anticipación.

En The Home Depot puedes encontrar una amplia variedad de artículos esenciales para preparar este kit:

• Agua potable

• Linternas

• Baterías

• Botiquín de primeros auxilios

• Cargadores de teléfonos móviles

• Kit de herramientas

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• Caja fuerte impermeable

Si en tu hogar hay infantes, niños, adultos mayores, personas con necesidades médicas específicas o mascotas, asegúrate de incluir los suministros necesarios para atender sus necesidades durante varios días.

En The Home Depot puedes encontrar una amplia variedad de artículos esenciales para preparar el kit de emrgencia, como el botiquín de primeros auxilios. ( Suministrada )

Prepárate para posibles apagones

Los cortes de energía son una de las consecuencias más frecuentes de los huracanes y las tormentas tropicales. Además de contar con iluminación portátil, como la lámpara de trabajo recargable Husky de 2,000 lúmenes, considera cómo mantendrás en funcionamiento los equipos esenciales si el suministro eléctrico se interrumpe por un período prolongado.

Un generador portátil suministra energía a refrigeradores, abanicos, dispositivos de comunicación y otros equipos mientras se restablece el servicio eléctrico. Antes de elegirlo, considera las necesidades energéticas de tu hogar, el tiempo de funcionamiento requerido y las recomendaciones de seguridad para su instalación y uso.

Los asociados de The Home Depot pueden orientarte sobre las alternativas disponibles.

Amplía tus opciones de energía de respaldo

Además de los generadores portátiles tradicionales, existen otras soluciones alternativas para mantener dispositivos esenciales funcionando durante interrupciones eléctricas. Los sistemas de almacenamiento de energía y estaciones portátiles, como la estación portátil de energía con inversor de batería Ryobi ONE+ de 18 V y cargador de 8 puertos, ofrecen una opción conveniente para alimentar equipo de bajo consumo, cargar baterías y mantener operativos teléfonos móviles, computadoras portátiles, radios y otros dispositivos esenciales.

Estas opciones pueden ser especialmente útiles para quienes desean contar con varias capas de respaldo energético para afrontar apagones prolongados con mayor tranquilidad.

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Mantén la comodidad durante los apagones

Las altas temperaturas y la humedad suelen acompañar a la temporada de huracanes. Cuando ocurre un corte de energía, los ventiladores portátiles pueden ayudar a mejorar la circulación del aire y aumentar la comodidad en el hogar.

Un generador portátil suministra energía a refrigeradores, abanicos, dispositivos de comunicación y otros equipos mientras se restablece el servicio eléctrico. ( Suministrada )

Los modelos recargables o alimentados por batería, como el kit de ventilador híbrido Air Cannon Ryobi ONE+ de 18 V con batería y cargador, ofrecen una solución práctica para mantener el flujo de aire en habitaciones, áreas de descanso o espacios de trabajo temporales. Algunos equipos, como el kit de abanico inalámbrico con nebulizador Ryobi USB Lithium, con batería de litio y cable de carga, incorporan funciones adicionales que pueden resultar útiles durante los períodos de calor.

Toma en cuenta que muchos de los artículos esenciales en una emergencia dependen de baterías, como linternas, radios portátiles y otros dispositivos. Mantener baterías de repuesto en casa ayuda a garantizar que sigan funcionando durante un apagón. Antes de la temporada de huracanes, verifica qué tipo de baterías utilizan tus dispositivos y considera almacenar unidades adicionales en un lugar fresco y seco para tenerlas disponibles cuando sean necesarias.

Atiende el espacio exterior

Mantener patios, entradas, aceras y áreas exteriores en buenas condiciones puede ayudar a reducir riesgos antes del mal tiempo y acelerar la limpieza una vez que las condiciones mejoren.

Herramientas como serruchos, la sierra de cadena de gasolina Ryobi de 14 pulgadas, tijeras para podar y otras herramientas de mantenimiento pueden ser útiles para preparar patios antes de un evento atmosférico y para retirar ramas caídas, despejar accesos y atender tareas básicas de recuperación después de una tormenta.

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Para mantener estos equipos en óptimas condiciones, es esencial contar con los accesorios adecuados, incluyendo aceite de barra y cadena, cadenas de reemplazo y soluciones de almacenamiento que ayuden a proteger las herramientas cuando no están en uso.

La limpieza exterior también forma parte de una estrategia de preparación eficaz. Barrer hojas, tierra y residuos acumulados ayuda a mantener despejadas las áreas de drenaje y reduce la posibilidad de obstrucciones durante lluvias intensas. Herramientas como escobas para interiores y exteriores y sopladoras de hojas para limpiar las superficies pueden ayudar a mantener patios, entradas y aceras en óptimas condiciones antes y después de una tormenta.

Después de un evento meteorológico, los equipos de limpieza a presión, como la máquina de lavar a presión Ryobi de gasolina de 2,900 PSI para agua fría y los limpiadores multiusos, facilitan la eliminación de suciedad, lodo y residuos acumulados en superficies exteriores. Tener estos productos disponibles con anticipación puede hacer que las labores de recuperación sean más rápidas y eficientes.

Otros equipos sencillos, como rastrillos, palas de transferencia y de excavación, resultan útiles para recoger residuos, despejar áreas afectadas y realizar reparaciones menores en el terreno. ( Suministrada )

Otros equipos sencillos, como rastrillos, palas de transferencia y de excavación, resultan útiles para recoger residuos, despejar áreas afectadas y realizar reparaciones menores en el terreno. También es recomendable contar con bolsas de basura resistentes para la recolección de desechos, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de material vegetativo o escombros.

No olvides las botas impermeables y los guantes de trabajo para protegerte mientras retiras escombros, realizas inspecciones o efectúas reparaciones en la propiedad. ( Suministrada )

No olvides las botas impermeables y los guantes de trabajo para protegerte mientras retiras escombros, realizas inspecciones o efectúas reparaciones en la propiedad.

La preparación para la temporada de huracanes comienza en Home Depot

No es necesario esperar a que una tormenta aparezca en el radar para comenzar a prepararte. Realizar tareas de mantenimiento preventivo, reunir los suministros esenciales y contar con las herramientas adecuadas te permitirá afrontar la temporada con mayor tranquilidad. En The Home Depot encontrarás soluciones para proteger tu hogar y tu familia antes, durante y después de una emergencia.