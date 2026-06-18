En momentos en que Puerto Rico enfrenta un agravamiento en los problemas de suministro de agua, provocado por las averías registradas en el Supertubo y la vulnerabilidad del sistema de distribución, miles de familias viven con interrupciones del servicio, baja presión y la incertidumbre sobre cuándo volverán a tener acceso al recurso. A esta realidad se suman la llegada de los meses de mayor calor y la posible influencia del fenómeno de El Niño, que podría propiciar períodos de menor lluvia y aumentar el riesgo de sequías mientras el incremento en el consumo ejerce una presión adicional sobre una infraestructura que ya enfrenta importantes retos.

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David Fonseca Ríos, Water Product Manager de WindMar Home. ( Suministrada )

Ante este escenario, y con el inicio de la temporada de huracanes, cada vez más hogares buscan alternativas que les permitan garantizar el acceso al agua y reducir el impacto de interrupciones prolongadas en el servicio.

Consciente de esta realidad, WindMar Home integró una división especializada en el tratamiento y almacenamiento de agua, mediante la cual ofrece alternativas para atender los retos relacionados con el acceso, la presión y la calidad del suministro.

Además, según explicó David Fonseca Ríos, Water Product Manager de WindMar Home, la empresa es la única en la isla que cuenta con especialistas certificados como Master Water Specialist por la Water Quality Association (WQA). Esta certificación acredita conocimientos especializados en tratamiento de agua residencial y comercial.

El problema va más allá de quedarse sin agua

“En Puerto Rico vemos problemas como sedimentos, exceso de cloro, variaciones en la calidad del agua y el deterioro de tuberías antiguas. Además, luego de interrupciones del servicio o eventos atmosféricos, muchas familias sienten incertidumbre sobre la seguridad del agua que consumen”, expresó Fonseca Ríos, al destacar que la inestabilidad en la presión es otro de los grandes retos que aquejan a los ciudadanos.

Este sistema de purificación de agua por ósmosis inversa consta de siete etapas de tratamiento. ( Suministrada )

Qué malo es estar enjabona’o y que ese chorrito de agua esté bien bajito”, comentó Fonseca Ríos, al advertir que, cuando se restablece el servicio, el cambio de presión en las tuberías puede romperlas, ocasionando problemas aún mayores.

Esta situación afecta la calidad de vida de las familias e impide que los enseres modernos funcionen eficientemente, mientras persiste la incertidumbre de nuevas interrupciones en el servicio. En hogares con niños, adultos mayores o personas encamadas, la falta de agua se convierte de inmediato en una crisis de higiene y salud.

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Tras una interrupción del servicio, el agua suele salir turbia y la presencia de contaminantes químicos suele pasar desapercibida.

“Pensamos que estamos teniendo agua de calidad cuando la realidad es que no”, afirmó Fonseca Ríos, quien comentó que, ante la desconfianza en el sistema, hay familias que optan por buscar alternativas temporeras. La más común es comprar agua embotellada. Sin embargo, además del gasto, esta alternativa conlleva otro riesgo para la salud.

“El plástico se calienta durante el traslado y el almacenamiento, liberando microplásticos”, explicó el ejecutivo, quien añadió que diversos estudios han investigado posibles vínculos entre la exposición a estas partículas y el cáncer testicular, la infertilidad y el párkinson.

Otro parcho habitual es comprar una nevera con filtro integrado. Si bien elimina olores y el sabor a cloro, no está diseñado para eliminar metales pesados, los PFAS, conocidos como “químicos eternos”, ni otros contaminantes. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental ha alertado que, en estudios en animales, se ha observado que los PFAS pueden causar tumores y problemas en los sistemas reproductivos e inmunitarios, entre otros.

“Ya tenemos siete de ellos en la lista de contaminantes registrados en Puerto Rico”, alertó el ingeniero. Asimismo, altos niveles de calcio y magnesio, conocidos como “agua dura”, dejan marcas blancas difíciles de quitar y afectan plumas y tuberías, provocando una disminución adicional en la presión del agua.

“Compras una ducha, no pasan ni tres meses y se le tapan las perforaciones del cabezal por donde sale el agua”, recalcó Fonseca Ríos, quien reiteró que la calidad del agua en Puerto Rico puede verse comprometida, ya que “vemos mucho cloro y contaminantes como plomo, mercurio, pesticidas, ‘químicos eternos’ y microplásticos”.

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El modelo de cisterna Hércules tiene una capacidad de hasta 600 galones de agua. ( Suministrada )

Para atender cada uno de estos retos, WindMar Home provee soluciones enfocadas en fortalecer el almacenamiento, optimizar la presión y mejorar la calidad del agua.

Un sistema completo para cada necesidad

“Lo importante es reaccionar a tiempo y buscar opciones permanentes antes de que ocurra la escasez”, puntualizó el ejecutivo, quien recomendó invertir en un sistema integrado que sustituya gastos recurrentes por soluciones que aporten calidad de vida.

El primer paso hacia la resiliencia es el almacenamiento. Para ello, WindMar cuenta con cisternas de distintos tamaños.

WindMar provee soluciones completas para el almacenamiento, la presurización y la distribución eficiente del agua potable. ( Suministrada )

“Trabajamos con cisternas fabricadas en una sola pieza mediante rotomoldeo, sin uniones ni soldaduras. Además, cuentan con tres capas de polietileno aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su uso con agua potable”, destacó el ejecutivo. El principal diferenciador, añadió, está en la “instalación prémium que WindMar hace”. Esta incluye tuberías de cobre y CPVC flotantes en el techo para evitar filtraciones o empozamiento, bombas de agua y presurizadores de 40 galones para asegurar una presión constante y tensores para sujetar los equipos.

Otro componente del ofrecimiento de WindMar son los calentadores solares: una solución eficiente y ecológica que no solo reduce el consumo energético, sino que también garantiza agua caliente diariamente. Con una garantía local, su instalación incluye filtro, regulador de presión en bronce, conexión eléctrica a la casa, garantizando acceso a agua caliente en todo momento y otros elementos que alargan su vida útil. “La dependencia de electricidad para calentar el agua muchas veces nos pone a decidir entre bañarnos o no bañarnos lo cual impacta directamente nuestra higiene y calidad de vida”, expresó.

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“Es un ahorro: el 30 % del consumo eléctrico es simplemente por el calentador de agua”, especificó Fonseca Ríos.

Además, para garantizar la calidad del agua en el hogar, WindMar ofrece WaterCare. Este sistema de cuatro etapas trata el agua que entra a la casa, filtrando sedimentos y eliminando sustancias químicas, calcio, magnesio y microorganismos. Estesistema, que en el mercado solo suele tener dos etapas,incorpora un suavizador de agua, rayos ultravioletas para esterilizar el aguaycuenta con certificación Gold Seal de la WQA.

Por su parte, el sistema Reverse Osmosis está diseñado para la pluma de la cocina y la línea de la nevera. Tras siete etapas, remueve microplásticos, metales pesados y los “químicos eternos” para brindar agua purificada y alcalina.

Opciones para una solución a largo plazo

En busca de que los equipos rindan óptimamente y proteger la inversión de sus clientes, WindMar Home ofrece planes de mantenimiento que incluyen visitas periódicas para el reemplazo de filtros y la verificación de bombas, así como la extensión de las garantías de los equipos hasta por diez años.

Asimismo, para facilitar el acceso, la compañía cuenta con financiamiento a través de diversas instituciones bancarias con plazos de entre 6 y 84 meses.

Fonseca Ríos exhortó a la ciudadanía a “darse la oportunidad de orientarse”, ya que lleva a cabo evaluaciones gratuitas –que incluyen el análisis del agua de la residencia– para diseñar la solución adecuada. “Estas opciones ayudan a reducir costos porque atienden el problema desde la raíz”, resaltó. “Al final, lo que gana el cliente es tranquilidad”.

Para obtener información sobre estos y otros servicios de WindMar Home, llama al 787-489-1157 o accede a su sitio web en windmar.com.