En el Centro Cidreño de la Eterna Primavera una veintena de adultos mayores con alzhéimer llega cada mañana para recibir cuidados especializados que les permiten sobrellevar su condición. Allí les preparan alimentos calientes y el aire acondicionado hace más llevadero el día.

Sin embargo, ante la inestabilidad del sistema eléctrico del país, persistía el temor de que un apagón interrumpiera los servicios de los que dependen estas personas y que permiten que el centro permanezca abierto. Para la entidad, contar con electricidad es poder alimentarlas, evitar accidentes, ofrecerles terapias cognitivas en un ambiente adecuado y brindarles calidad de vida en un momento de vulnerabilidad.

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“Ahora, si se les va la luz, están cubiertos”, resaltó con entusiasmo Enid Claudio, gerente de operaciones comerciales de WindMar, tras la instalación de 56 paneles solares y 3 baterías en el centro.

Es precisamente en situaciones como estas cuando la energía renovable adquiere otro significado para un negocio o una entidad: más allá del ahorro en la factura eléctrica, representa la posibilidad de seguir brindando los servicios que las personas necesitan.

Un aliado para continuar

Un apagón también representa un golpe al bolsillo. Se traduce en alimentos que se pierden en un restaurante, medicamentos que se dañan por no estar refrigerados, una hospedería que deja de operar o una caja registradora que deja de funcionar justo cuando los clientes están a punto de pagar.

“Ellos dejan de tener ingresos en el momento en que se va la luz”, subrayó, por su parte, Miguel Álvarez, gerente de ingeniería comercial de WindMar.

En estas situaciones, contar con el respaldo energético adecuado puede marcar la diferencia entre las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a cerrar por el resto del día y aquellas que pueden continuar operando con normalidad.

Por eso, WindMar se presenta como un aliado estratégico que ofrece alternativas viables y eficientes.

Una solución a la medida

A diferencia del mercado residencial, donde las necesidades eléctricas suelen ser similares, en el sector comercial cada establecimiento presenta exigencias particulares.

Proyectos de WindMar Home en Flagship Ford (a la izquierda) y Flagship Mazda (a la derecha), en Carolina. ( Suministrada )

Una farmacia, por ejemplo, puede requerir energía únicamente para mantener encendido un refrigerador; un laboratorio, para operar equipos especializados; y una empresa, para evitar que sus servidores se apaguen.

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“Y hay fábricas pequeñas que cuentan con equipos muy potentes que consumen más energía”, detalló Claudio.

Por ello, la empresa realiza entrevistas y evaluaciones para conocer cada operación y determinar cuáles son los equipos críticos, cuánto tiempo deben permanecer en funcionamiento, cuál es la configuración eléctrica del establecimiento, qué limitaciones físicas existen y cuánto puede invertir el cliente.

“Miramos cada caso individualmente y buscamos la solución específica que mejor se adapte a cada cliente, a sus necesidades y a su presupuesto”, especificó Álvarez.

Durante el proceso, evalúan distintas combinaciones de paneles solares, inversores y baterías. En algunos casos, incluso se puede integrar un sistema de baterías con un generador existente. De esta manera, el generador no tiene que permanecer encendido de forma continua y solo se activa para recargar las baterías.

La meta tampoco tiene que ser energizar los establecimientos al 100 %. Si el presupuesto no permite cubrir toda la operación, se identifican y priorizan las llamadas “cargas críticas”. Posteriormente, el sistema puede ampliarse.

“Cada caso es custom”, precisó el ejecutivo al destacar las soluciones especializadas que puede ofrecer WindMar.

Una transformación completa

Esa flexibilidad permitió la transformación del Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, en Juana Díaz, donde WindMar combinó el sellado de techo, a través de su división de Roofing, con la instalación de placas solares y baterías.

Álvarez explicó que ese fue el primer proyecto en el que la empresa integró varias de sus soluciones en una misma instalación, y destacó que el sistema ha operado de manera satisfactoria desde su instalación

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A estos proyectos también se pueden integrar otras alternativas, como sistemas de tratamiento y almacenamiento de agua mediante su división de Water, además de baterías y cargadores portátiles.

Respaldo y acompañamiento

Consciente de que la inversión inicial suele ser uno de los principales obstáculos para las pymes, la compañía puertorriqueña también ha buscado facilitar el acceso a alternativas de financiamiento.

A través de Oriental Bank, los medianos empresarios pueden acceder a préstamos respaldados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) por montos superiores a $150,000. Las pequeñas empresas que requieran una cantidad menor, por su parte, pueden optar por préstamos comerciales.

Asimismo, WindMar colabora con entidades como Sygnus y cooperativas especializadas, entre ellas, MediCoop, para canalizar otras opciones de financiamiento.

A esto se suman las garantías que acompañan los equipos y las labores realizadas.

“Son 10 años de garantía en labores; en los paneles, 25, y en los inversores y baterías, 10”, afirmó Claudio.

Proyecto de WindMar Home en Nuscan Puerto Rico, en Guayama. ( Suministrada )

Respaldo para sistemas existentes

El crecimiento acelerado de la industria solar en años recientes también estuvo acompañado de la proliferación y posterior desaparición de compañías que dejaron a comerciantes sin servicio para los sistemas que habían adquirido.

“Es un sector abandonado”, puntualizó Álvarez.

Ante esta necesidad, WindMar creó planes especializados de operación y mantenimiento que, por un mínimo de cinco años, incluyen la evaluación del sistema, reparaciones, monitoreo remoto y lavado de paneles.

“Aunque no hicimos la instalación inicial, podemos ayudarles a llevar sus sistemas a un nivel óptimo porque fue dinero que pagaron y necesitan recuperarlo”, sostuvo Claudio.

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Ese respaldo se sostiene en la infraestructura de la compañía: una red de más de 1,000 técnicos certificados, servicio 24/7 y operación propia de fincas solares que la posicionan como una empresa de energía y no solo como un contratista de instalación.

Una trayectoria vinculada al sector comercial

La atención al mercado comercial forma parte de la historia de WindMar desde sus comienzos.

Fundada hace más de 20 años, la empresa fue pionera en energía solar en Puerto Rico.

“Cuando comenzamos, WindMar era una compañía solo comercial”, recordó Álvarez. Con el tiempo, también incursionó en el sector residencial y extendió sus servicios a miles de familias puertorriqueñas.

Ahora, ante los retos que continúa enfrentando el sistema eléctrico del país, la compañía ha vuelto a poner mayor atención en sus orígenes para atender a negocios y entidades que necesitan mantener sus operaciones y que impulsan al país.

“Hemos visto que la necesidad es mucho mayor de lo que pensábamos como compañía”, reconoció.

Los negocios interesados en una evaluación energética sin costo pueden comunicarse con la división comercial de WindMar Home, llamando al 787-489-1157 o a través de windmar.com/comercial.

El alto costo del servicio eléctrico, la inestabilidad del sistema, las pérdidas económicas, el aumento del precio del diésel para los generadores, los productos desperdiciados, los días sin poder operar y las familias cuyo sustento depende de esos negocios son algunos de los retos que la empresa ha identificado entre los clientes a los que atiende.

“Hemos visto que muchos sufren”, confesó Álvarez. “Así que estamos aquí, listos para ayudarlos. Los tiempos cambian; evoluciona a energía solar”.