REGLAS DEL SORTEO

1. El sorteo “La Feria The Park 2023″ comienza el miércoles, 13 de diciembre hasta el viernes, 15 de diciembre de 2023. No se requiere comprar o pagar nada para participar y recibir el premio. Las reglas de este sorteo serán publicadas en https://www.primerahora.com/reglas-de-concursos/. El producto o servicio promovido son 4 boletos de entrada general para La Feria The Park 2023 en el Estadio Hiram Bithorn válidos para cualquier día de la semana hasta el 7 de enero de 2024.

2. Son elegibles para participar en este concurso, todas las personas naturales, residentes legales de Puerto Rico mayores de 18 años; que se registren para participar en https://gfrm.typeform.com/to/p8iYKMWU conforme a los requisitos establecidos en estas reglas. Deberá cumplir con todos los requisitos de participación requeridos por los productores del evento. No serán elegibles para participar en este sorteo los empleados y/o contratistas, empresas afiliadas y/o la agencia de publicidad de GFR Media, LLC y la firma de notarios utilizada en el sorteo y todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad, además de toda persona que resida con ellos. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones recibidas.

PUBLICIDAD

3. Para participar solo tienes que visitar la página de Internet https://gfrm.typeform.com/to/p8iYKMWU y completar el formulario de participación. Al suscribirse, deberá completar los campos requeridos, aceptar las Reglas del Sorteo, los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad del sitio. Completar este proceso de suscripción equivale a la participación en el sorteo. Los participantes tendrán hasta el viernes, 15 de diciembre de 2023 a las 11:00 p.m. para participar. Luego de este horario no serán válidas las participaciones. Además, se requiere que se llene correctamente la participación. El uso de “robots” para participar queda prohibido. El sistema permitirá hasta un máximo de una participación por concursante.

5. También se puede participar sin tener que acceder y registrarse, enviando por correo su nombre y apellidos, dirección postal, dirección de email, año de nacimiento y número de teléfono de contacto a: “La Feria The Park 2023″, P.O. Box 9227512 San Juan, PR 00922-7512. La información del participante será entrada al sistema para su inclusión en el sorteo. Los auspiciadores no se hacen responsables por información ilegible o incorrecta que impida identificar al concursante en cuyo caso dicha participación se descalificará. Personal de GFR Media entrará la participación a la base de datos para el sorteo electrónico.

6. El sorteo se llevará a cabo el día lunes, 18 de diciembre en las oficinas de GFR Media en Carretera 165 8 Ave. El Caño KM. 2, Guaynabo, PR 00970. La selección del ganador(a) se hará de forma electrónica. El sorteo se realizará mediante el uso de un programa de computadora en que al azar escogerá a los ganadores.

PUBLICIDAD

7. Habrán (7) ganadores los cuales obtendrán el siguiente premio:

a) 4 boletos de entrada general para La Feria The Park 2023 en el Estadio Hiram Bithorn válidos para cualquier día de la semana hasta el 7 de enero de 2024.

8. Luego de terminado el sorteo, serán seleccionadas al azar cinco (7) participaciones adicionales que constituirán los posibles ganadores alternos. En caso de que el ganador(a) original no pueda reclamar el premio o sea posteriormente descalificado(a), se le otorgará el premio vacante al ganador(a) alterno, siguiendo el orden en que fue seleccionado.

9. El premio será intransferible. Tampoco podrá ser redimido por efectivo o sustituidos en todo o en parte por otra consideración. Toda y cualquier obligación del promotor para con el ganador(a) de un premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio. El premio tiene fecha fija y es requisito de este sorteo que el ganador(a) y su acompañante puedan asistir al evento en la fecha designada. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos u otros impuestos y otras entidades gubernamentales por razón de la aceptación, recibo y uso del premio.

10. El ganador también deberá firmar un relevo de responsabilidad por cualquier reclamación contractual, extracontractual o de cualquier otra naturaleza o índole que pudiera surgir como consecuencia directa o indirecta de su participación en el sorteo o del disfrute del premio, y una licencia en el que le concederá a GFR Media, LLC, el derecho de utilizar, reproducir, alterar, exhibir, distribuir, publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio, sin necesidad de compensación alguna adicional al premio.

PUBLICIDAD

11. El participante seleccionado será notificado a través de llamada telefónica según la información que han provisto en el registro en línea. GFR Media realizará las gestiones de notificar a los participantes seleccionados mediante al menos 2 llamadas telefónicas. No obstante, si el participante no responde quedará automáticamente descalificado y se notificará al siguiente participante alterno (se harán al menos dos llamadas al ganador alterno, de este no responder en un plazo de un día laborable a partir de la primera llamada quedará descalificado y se procederá a notificar al siguiente participante seleccionado como ganador alterno). Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a personalmente visitar las oficinas de GFR Media, LLC, para reclamar su premio. Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a visitar las oficinas de GFR Media en la fecha que los auspiciadores le indiquen para firmar documento de aceptación del premio con detalle de los términos y condiciones del mismo. No se aceptarán representantes. El promotor no se hace responsables por nombres, direcciones o teléfonos incompletos, ilegibles o incorrectos. Si el ganador es menor de edad para fines legales, deberá venir acompañado de su custodio con patria potestad o tutor legal. El promotor se reserva el derecho de exigir suficiente y adecuada identificación personal antes de entregar cada premio.

12. Toda y cualquier obligación de GFR Media, LLC para con el ganador del premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento del consumo o la entrega del premio. GFR Media, LLC, no será responsable si el ganador no puede asistir al evento o si llega luego de la hora límite para poder participar en el evento. Además, GFR Media, LLC, no se hace responsables de la cancelación, ni de retrasos en el evento. GFR Media, LLC sus agentes, corporaciones matrices, afiliadas o subsidiarias, no serán responsables de cualquier accidente, daño o perjuicio que sea resultado del consumo y/o disfrute del premio o de la participación en el sorteo.

PUBLICIDAD

13. Los auspiciadores se reservan el derecho de enmendar estas reglas siguiendo los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables. Este sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. De existir alguna inconsistencia entre la versión completa de estas reglas las reglas abreviadas, la versión que sea de más beneficio para los participantes prevalecerá.

14. Si por alguna razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de las reglas de este sorteo es declarado inválido o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos permanecerán con toda su fuerza y vigor legal.

15. El promotor de este sorteo es GFR Media, LLC: Dirección física: Carretera 165 8 Ave. El Caño KM. 2, Guaynabo, PR 00970, Dirección postal: P.O. Box 9227512 San Juan, Puerto Rico 00922-7512, teléfono 787-641-8000. El correo electrónico: mercadeo@gfrmedia.com a escribir para recibir una copia gratis de las reglas oficiales o una lista de los ganadores de este sorteo.