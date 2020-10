Ocho equipos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entrenan a todo vapor a poco más de una semana de ingresar a la ‘burbuja’ en el hotel Wyndham Río Mar en Río Grande para la reanudación de la temporada 2020, el próximo 10 de noviembre.

Los Cariduros de Fajardo y los Mets de Guaynabo son los únicos equipos sin practicar y entrarán a sus respectivas canchas en los próximos días, informó el oficial de prensa de la liga, William Rosario.

Los restantes conjuntos ya arrancaron a entrenar: Arecibo, Quebradillas, Ponce, Mayagüez, Guayama, Bayamón, Aguada y San Germán

En el caso de los Atléticos tuvieron su primera práctica el viernes en la cancha de la Robinson School en Condado bajo la tutela del nuevo técnico Larry Ayuso, dijo el apoderado Pedro Ortiz. El conjunto se hospeda en el Hyatt del Centro de Convenciones y ya se realizó una primera ronda de pruebas serológicas y moleculares para detectar el virus COVID-19, dijo Ortiz. El coliseo Arquelio Torres no está disponible por motivos electorales.

Ortiz agregó que el segundo importado, el exjugador de la NBA, Dexter Pittman arribará a la isla el 26 de octubre. Dijo que todavía hay dudas con la participación del novato Phillip Wheeler, quien aún pondera una oferta en Argentina.

“Todavía está en el aire, pero hay una esperanza. En Argentina entiendo que hay problemas con la burbuja y las órdenes gubernamentales. La posibilidad de que se juegue es bastante remota”, declaró el tenedor de los Atléticos.

En el caso de Fajardo, el apoderado Félix “Felo” Rivera indicó que el quinteto podrá practicar en la cancha Tomas Donés a partir del martes en espera de los resultados de las pruebas moleculares de los jugadores que se reportan a partir del domingo.

“Mis jugadores se han realizado las pruebas. Los jugadores que me llegan luego vienen con una prueba hecha y luego le realizamos otra. Los jugadores se están quedando en el Fajardo Inn. Entre martes y miércoles debemos estar practicando. No vamos a realizar preparación física porque no tenemos tiempo. Solo trabajaremos el montaje del juego”, dijo Rivera.

De sus canasteros, solo el veterano escolta Ricardo “Ricky” Meléndez está en duda para jugar en la ‘burbuja’ debido a razones laborales.

De igual manera, los Mets de Guaynabo, que estrenarán un nuevo dirigente en Christopher Thomas, tampoco han iniciado sus prácticas. Según su portavoz de prensa, los jugadores se realizaron las primeras pruebas moleculares para la ‘preburbuja’ con una segunda ronda en agenda. Entrenarán en la zona industrial de Amelia debido a que su gimnasio principal está en uso por la Guardia Nacional.

Los 10 equipos se reportarán al Wyndham Río Mar entre el 3 y 5 de noviembre para cumplir con una semana de cuarentena antes de la reanudación de la temporada el martes 10 con encuentros entre los Capitanes y Atléticos a las 3:00 p.m., y Vaqueros y Brujos a las 9:00 p.m. Ambos desafíos serán transmitidos por Wapa Deportes.