La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) anunció este viernes que Alexander Kappos formará parte del Equipo Nacional que verá acción en la segunda ventana clasificatoria para la Copa del Mundo FIBA 2027.

Kappos entrará en sustitución de Ángel Matías, quien sufrió una lesión que le impedirá participar en esta ventana. El delantero, de 29 años y 6’10” de estatura, no hizo el corte para integrar la Selección Nacional en la primera fase del clasificatorio, en la que Puerto Rico perdió en dos ocasiones contra Jamaica el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

En esta segunda ventana, el seleccionado patrio recibirá el 26 de febrero a Canadá y el 1 de marzo a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. El primer partido comenzará, como de costumbre, a las 8:00 p.m., y el segundo arrancará a las 6:00 p.m.

Los boricua se ven en la obligación de ganar ambos juegos después de perder los primeros dos ante los jamaiquinos. De no hacerlo, la clasificación de Puerto Rico al Mundial 2027 estaría en riesgo. Y es que esas dos derrotas colocaron al Equipo Nacional en el sótano del Grupo B, junto con Bahamas, con marca de 0-2, mientras que Canadá y Jamaica comparten la cima con 2-9.

Kappos promedió 12.9 puntos y 3.7 rebotes por cotejo con los Criollos de Caguas en la temporada pasada del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Los siguientes jugadores también fueron convocados para estos dos encuentros: Zakai Zeigler, Gary Browne, Tjader Fernández, Alfonso Plummer, Stephen Thompson, Ramses Meléndez, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Arnaldo Toro, Ysmael Romero y George Conditt IV.

Solo repitieron Zeigler, Fernández, Browne, Thompson, Piñeiro, Ortiz y Toro. Los boletos ya están disponibles en PRTicket.com.