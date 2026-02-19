Los Mets de Guaynabo dejaron claro que llegarán con hambre a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) cuando adquirieron el miércoles a Brandon Knight y Eric Ayala mediante traspasos con los Capitanes de Arecibo y los Atléticos de San Germán.

A cambio, Guaynabo envió a Derrick Williams a Arecibo y a Jorge Torres a San Germán. Para el dirigente Jorge “Jorgito” Rincón, ambos canjes eran clave para que los Mets evitaran repetir la historia del año pasado.

Guaynabo viene de un torneo para el olvido, en el que terminó en la quinta posición de la Conferencia A con marca de 13-21 y quedó fuera de la postemporada, mientras Rincón ejercía como asistente de los Vaqueros de Bayamón.

El nuevo técnico de los metropolitanos sabe de primera mano lo que se necesita para llegar a la cima de la llamada “liga más dura”, pues lo ha hecho en las últimas dos temporadas con Bayamón y Caguas.

Por esto, entendía que conseguir los derechos de Knight eran de suma importancia para Guaynabo, ya que se trata de un refuerzo que podría jugar el torneo completo, al igual que lo hicieron en su momento los importados de los Vaqueros y los Criollos en los años que quedaron campeones.

“Nosotros queríamos empezar con tres refuerzos que fuesen para toda la temporada y Brandon Knight junto a Theo Pinson son dos refuerzos sólidos para todo el año. En mis experiencias pasadas, los refuerzos que estuvieron con Caguas y Bayamón, equipos de campeonato, son tipos que estuvieron desde el día uno juntos. No queríamos empezar con un jugador que sabíamos que íbamos a cambiar a menos que pasara algo exorbitante”, explicó Rincón a Primera Hora .

Knight promedió 19.8 puntos, 4.1 rebotes y 5.7 asistencias por juego en la campaña anterior con los Capitanes, aunque debutó en el BSN en 2023 con los Piratas de Quebradillas. Ese año, los Piratas sacudieron la “más dura” al traer a Knight y Hassan Whiteside como sus dos refuerzos.

A pesar de que fueron eliminados en los cuartos de final, los dos dejaron su huella en Quebradillas, con Knight llevándose el premio Jugador Más Valioso y Whiteside promediando un doble-doble de 21.2 unidades y 13.2 rebotes por partido. Casualmente, los Mets poseen los derechos de Whiteside tras un cambio con los Cangrejeros de Santurce por DeMarcus Cousins.

Rincón reveló a este diario que los Mets planifican reunir en Gurabo a Knight y Whiteside, ambos representados por el agente Christian Santaella. Según el estratega, la gerencia ha mantenido constante comunicación con Santaella y, aunque todavía no se ha firmado un acuerdo, hay altas probabilidades de que el corpulento centro esté disponible a finales de abril o principios de mayo, cuando termine su compromiso con los Shanghai Sharks en la CBA de China.

“Hassan estaría disponible a finales de abril o principios de mayo. Las reglas de China son diferentes. Los refuerzos no pueden jugar a la vez. Por eso es que los minutos de él son menos, pero efectivos. Los otros días (3 de febrero) tuvo un doble-doble de 28 puntos y 13 rebotes en 24 minutos. A la larga, lo que se busca es ganar y los equipos con los que ha estado en el BSN tuvieron un récord positivo. Hay conversaciones (para traerlo), si está disponible en abril o mayo”, sostuvo Rincón.

Hasta la fecha, el único importado que anunció Guaynabo es Theophilus A. Pinson Jr. Ante la indisponibilidad de Whiteside para el inicio del torneo, la gerencia está en busca de un centro que pueda cubrir la posición temporalmente. El dirigente sostuvo que ya tienen dos opciones y que podrían anunciar su segundo refuerzo dentro de una a dos semanas.

Llegada de Eric Ayala

Ayala, por su parte, es una figura que los Mets llevaban intentando sumar a su plantilla desde hace un tiempo. Rincón indicó que estuvieron a punto de conseguirlo mediante un traspaso el día que se celebró el Sorteo de Nuevo 2026, pero el cambio con San Germán se cayó a última hora. El escolta de 26 años promedió 7.1 puntos en el torneo pasado y se perfila como una figura constante en la rotación de Guaynabo.

“Yo estaba en el programa nacional juvenil cuando Eric jugó con la Selección Sub-17. No era el dirigente, pero estaba en el programa. Desde ese momento lo sigo. Recuerdo que tuvo un torneo en el que metió 19 puntos por juego. En Maryland lo hizo muy bien. Llegó a San Germán y no lo hizo mal, de acuerdo al rol que le asignaron allí. Tendría un rol como el de (Jaysean Paige) con nosotros, uno de poder ofensivo. Se turnará con Paige y Pinson”, expresó Rincón.

Mejoras en Gurabo

Los Mets jugarán como locales este año en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, debido a que el Coliseo Mario “Quijote” Morales está en proceso de remodelación. La licenciada Gabiangie Berríos, presidenta de operaciones de la franquicia, detalló a este diario que ya han mejorado el tabloncillo y retocado la pintura del coliseo, mientras que los camerinos están siendo remodelados al tiempo que están construyendo un tercero para los árbitros. Esperan que la cancha tenga la capacidad para albergar hasta 2,800 personas. La temporada 2026 del BSN inicia el 21 de marzo.