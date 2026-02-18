Un torneo nacional de baloncesto 3x3 se celebrará en Plaza Las Américas en junio con la intención de evolucionar en dimensión, alcance y globalización, dijo su creador en conferencia de prensa este miércoles en la mañana.

El evento se llama Primer Torneo Nacional de Baloncesto 3x3, detalló su creador y coproductor Ramón “Gato” Gómez en conferencia de prensa en las oficinas del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Se jugará entre el 10 y el 19 de junio en el atrio de Plaza Las Américas. Las inscripciones, en nacional3x3pr.com, inician este miércoles y cierran el 31 de marzo.

Tendrá espacios para 12 equipos por rama.

Será una primera edición que creará la base para un torneo con un cupo casi el doble de equipos participantes, así como más sedes.

“La idea es llegar a 20 equipos, con uno o dos meses de duración y con distintas sedes, tipo circuito”, envisionó Gómez, cuya coproductora es Keyla Seda Group.

Este primer evento tendrá una duración competitiva de dos fines de semana. Entre medio, habrá actividades alrededor de la cancha de 3x3 para la fanaticada.

“Vamos a estar jugando los fines de semana, pero en la semana vamos a tener entretenimiento, clínicas, juegos de exhibición, charlas”, detalló la coproductora Keyla Seda.

El primer evento anticipa la participación de jugadores profesionales. Su celebración en junio promueve la participación de jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN), por ejemplo, cuyos equipos hayan quedado eliminados del torneo 2026, que inicia en marzo.

De hecho, en la conferencia estuvieron presentes el exjugador nacional Filiberto Rivera y el canastero activo de los Piratas de Quebradillas, Gaby Belardo.

También tendrá premios para los participantes, agregó Gómez sin especificar si serán en dinero.

“Vamos a venir con todos los poderes para un equipo campeón”, dijo Gómez, aclarando que los premio serán iguales para ambas ramas.

El formato de competencia inicia con un ‘todos contra todos’ entre dos grupos de seis equipos por separado.

“Hay cinco juegos garantizados para cada equipo”, destacó Gómez.

El formato continúa con una ronda de eliminación sencilla a la que clasifican los mejores cuatro equipos de la etapa preliminar de grupos.

Todo el formato tendrá una cancha central disponible.

“De ahí vamos a la muerte súbita hasta llegar a la gran final”, añadió Gómez.

Los equipos participantes llevarán el nombre de los municipios que representan. Por rama, solamente puede haber un municipio representado, aclaró.

El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, estuvo presente en la conferencia de prensa.

Gómez detalló que otra meta del primer torneo es evolucionar globalmente para que los equipos participantes sean considerados por FIBA.

“Eso lo vamos a llevar a otro nivel porque los jugadores va a tener su perfil en FIBA para que entren en el ranking mundial. Por eso, para nosotros es importante que estemos trabajando de la mano con la Federación porque quiero hacer un producto de calidad”, sentenció.