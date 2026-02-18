La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) nombró al árbitro puertorriqueño Carlos Rey Cotto como presidente de la Comisión de Árbitros de Béisbol del organismo internacional, tras la aprobación de su junta ejecutiva.

La designación coloca a Rey Cotto en una de las posiciones de mayor relevancia dentro del arbitraje a nivel mundial, con la responsabilidad de coordinar la designación de árbitros para torneos de la WBSC, establecer instructores internacionales, organizar clínicas de arbitraje en distintos países y fortalecer los programas de certificación del organismo.

“Ha sido una bendición basada en esfuerzo, dedicación, sacrificio, amor a la profesión y un reconocimiento al arbitraje puertorriqueño”, resaltó Rey Cotto.

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles, felicitó al veterano árbitro por este nuevo logro y destacó su impacto en el desarrollo del arbitraje puertorriqueño.

“Este nombramiento es motivo de gran orgullo para Puerto Rico y nuestra Federación. Carlos Rey Cotto ha sido un árbitro internacional de primer nivel, con una trayectoria intachable en eventos mundiales y comprometido con el desarrollo del arbitraje. Le felicitamos por este merecido reconocimiento y estamos seguros de que continuará representando dignamente a Puerto Rico en el escenario mundial”, dijo Quiles.

En Puerto Rico, Rey Cotto es el actual coordinador de arbitraje de la FBPR. Cuenta con una amplia trayectoria en el béisbol internacional, participando en múltiples torneos de alto nivel, incluyendo eventos mundiales y competencias continentales.

Inició su carrera en el arbitraje en la década de 1980 tras graduarse de la Joe Brinkman Umpire School en Florida. Ha trabajado por décadas como árbitro en la FBPR y la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Se ha destacado además como vicepresidente del béisbol Clase A del Departamento de Recreación y Deportes y presidente del proyecto Puerto Rico Umpire Clinic. A nivel internacional, ha participado en dos Juegos Olímpicos (Sidney 2000 y Beijing 2008), múltiples Clásicos Mundiales de Béisbol, campeonatos mundiales y torneos continentales.

En 2005 fue seleccionado como el Mejor Árbitro del Mundo por la Federación Internacional de Béisbol.