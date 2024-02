Arecibo. La práctica de pretemporada de los Capitanes de Arecibo del miércoles estaba pautada para las 3:00 p.m., pero horas antes de todos llegar al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina ya Alfonso Plummer estaba en el tabloncillo practicando sus tiros al canasto.

El joven escolta se integró a la franquicia a principios de octubre tras un cambio en el que los Capitanes apostaron su futuro en Plummer al enviar a los Cangrejeros de Santurce a quien los lideró en la pasada década a seis finales y tres campeonatos, Walter Hodge.

Con un traspaso de esa magnitud, el escolta, de 26 años, reconoce las expectativas que la gerencia de Arecibo tiene sobre él y, por eso, en apenas su segunda temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) se está preparando para heredar ese rol de liderar la nave capitana que Hodge ocupó por nueve campañas.

“En Santurce, tuve que aceptar mi rol al ser mi primer año. Tuve que adaptarme a la liga, pero me fue bien en mi temporada de novato y gracias a Dios se me dio bien. En Arecibo, es otro papel. Es uno de más protagonismo, ser más líder con el equipo, ser un ejemplo frente a los demás jugadores... Es un rol un poco más fuerte y grande, pero estamos preparados para eso y sé que lo vamos a hacer bien”, expresó Plummer en entrevista con Primera Hora.

“(Este nuevo papel conlleva) mucha seriedad, responsabilidad y enfoque. No soy otra persona, pero soy muy diferente al año pasado. Me gusta lo que estoy haciendo, como estoy pensando y la manera como estoy trabajando... Van a ver un joven que tiene más hambre, deseos de ganar y mejorar”, agregó.

Alfonso Plummer lanza un canasto en una práctica de pretemporada con los Capitanes de Arecibo. ( Suministrada / Capitanes de Arecibo )

A pesar de lo inesperado que pudo ser este canje para los fanáticos del BSN, era algo que Plummer presentía iba a suceder en la temporada muerta con las múltiples extensiones de contrato que Santurce acodó con jugadores en su posición. Por esta razón, no fue sorprendido cuando se enteró del cambio mientras militaba en el Medio Oriente.

“Yo estaba jugando en un torneo en Catar y me llegó la llamada de que tenían un cambio de Santurce y Arecibo entre Walter Hodge y yo. No fue sorpresivo para mí porque estaba viendo que Santurce estaba dándole extensiones a muchos escoltas del equipo y me decía: ‘Si no soy cambio, algo va a pasar porque no me han llamado o dicho nada’. Así que no fue sorpresivo y creo que lo tomé bien positivo”, relató.

Y es que Plummer contó que nunca vio el traspaso como un contratiempo en su carrera, sino como una oportunidad para alzar cetros con la franquicia más ganadora del BSN en el siglo XXI. Incluso, ya se está adaptando a la vida en Arecibo, pues el fajardeño se mudó al municipio hace un mes y medio.

“Soy nuevo, pero me gusta mucho la playa y la tranquilidad que hay. No hay tanto tráfico como en la metro, así que en verdad me gusta. Es un ambiente que está adaptado para mí“, aseguró.

En su primera temporada en la liga, el escolta fue nombrado Novato del Año después de registrar 12.4 puntos por partido con los Cangrejeros. Pero, Plummer no está pensando este año en premios individuales. A pesar de que su traspaso fue denominado como el comienzo de una reconstrucción en Arecibo, Plummer considera que el conjunto arecibeño tiene el talento para levantar un noveno campeonato en el “Petaca” Iguina aunque sean dudados por muchos como lo fueron los Gigantes de Carolina el año pasado.

“(Mi meta) es levantar el equipo de nuevo a la cima. Es una franquicia ganadora que ha tenido mucha historia y quiero ser parte de ella. Quiero ser parte de esa cultura... Cuando los Gigantes de Carolina empezaron la temporada, todo el mundo decía que eran un equipo joven y que estaba en reconstrucción y en verano levantaron el trofeo”, sostuvo.

“Creo que tenemos la misma mentalidad. Pienso que somos jóvenes como ellos y corremos la cancha. Es cuestión de crear esa química que tuvieron ellos el año pasado. Si creamos esa química, sé que vamos a ser bien difíciles de vencer”, abundó.

Como si fuera poco, estará bajo la dirección de Juan Cardona, un técnico que conoce muy bien por su tiempo desempeñándose en torneos escolares alrededor de la isla con Saint Francis School y el Colegio La Luz. En el tabloncillo también estará bien acompañado junto a canasteros como Jonathan Rodríguez, Víctor Liz, Justin Reyes, David Stockton y el debutante centro importado Jahlil Okafor a partir del mes de mayo, y algún reemplazo de él al inicio de la temporada.

Y Plummer además llegará con buena vibra luego de haber presentado una gran demostración con el Equipo Nacional en la ventana FIBA del clasificatorio hacia el torneo AmeriCup 2025, aportando 11.0 puntos, 3.5 rebotes, 3.0 asistencias y tres triples por juego con una efectividad de 60% y 50% desde detrás del arco en cada uno de los dos partidos jugados, respectivamente.