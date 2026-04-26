La rodilla izquierda del escolta de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, se mantuvo estructuralmente intacta después de que se lesionó durante el Juego 4 de la primera ronda playoffs de la Conferencia Oeste, pero probablemente se perderá varias semanas, indicó el domingo una persona con conocimiento de la situación.

Edwards tiene una contusión ósea y además sufrió una hiperextensión de la rodilla, señaló la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado detalles ni un calendario para su regreso a las canchas.

ESPN y The Athletic informaron previamente sobre el diagnóstico de Edwards.

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Edwards se lesionó en la primera mitad de la victoria de Minnesota el sábado por 112-96 sobre los Nuggets de Denver, un triunfo que le dio a los Timberwolves una ventaja de 3-1 en esa serie. Pero los Wolves también perdieron en ese partido al otro escolta titular, Donte DiVincenzo, por una rotura del tendón de Aquiles, lo que significa que su temporada terminó y que su temporada 2026-27 probablemente también está en gran peligro .

El Juego 5 de la serie es el lunes por la noche en Denver.

DiVincenzo se sometió el domingo en Nueva York a una cirugía para reparar el tendón de Aquiles, anunciaron los Timberwolves. Ese fue el mismo plazo que siguió Jayson Tatum, de Boston, después de que sufrió la misma lesión en los playoffs de la temporada pasada. Tatum comenzó la rehabilitación rápidamente y se perdió alrededor de 10 meses, regresando para el tramo final de esta temporada. Si DiVincenzo sigue el mismo calendario, podría estar de vuelta antes del final de la próxima temporada.

Edwards es uno de los jugadores más dinámicos de la NBA, alguien que -si hubiera cumplido con los criterios de elegibilidad de la liga al disputar algunos partidos más- habría sido una elección segura para integrar el equipo All-NBA por tercera temporada consecutiva.

Promedió 28,8 puntos en la campaña regular, el tercer mejor registro de la NBA detrás de Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, y del vigente MVP Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City. Edwards también promedió cinco rebotes y 3.7 asistencias por partido.

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Edwards fue cuarto en anotación con el equipo olímpico de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos de París en 2024. Se perdió 21 partidos esta temporada, por mucho la mayor cantidad de su carrera.

Esta lesión ocurrió cuando estaba defendiendo, en un intento de bandeja de Cam Johnson, de Denver. Edwards saltó en un esfuerzo por bloquear el tiro, y cuando cayó su pierna izquierda pareció quedar en un ángulo inusual. Su rodilla se dobló y, cuando salió cojeando de la cancha, pareció incapaz de apoyar mucho peso, si es que alguno, sobre esa pierna.

El alero de los Timberwolves Julius Randle dijo que no vio a DiVincenzo antes de salir de la arena, y que tuvo un intercambio breve con Edwards cuando lo vio en el vestuario.

“Sólo lo saludé”, dijo Randle. “No hay mucho que decir en esos momentos... Alguien que está pasando por esas situaciones está procesando mucho”.