A pesar de los golpes que han trastocado su cuadro titular, las Leonas de Ponce no bajan la cabeza de cara al resto de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) ante las Cangrejeras de Santruce.

Con la serie final en su contra 2-0, el sexteto sureño visitará el lunes a la escuadra crustácea en el Coliseo Roberto Clemente con el objetivo conseguir su primer triunfo y meterse de lleno en la lucha por el campeonato. La serie está pautada a un máximo de siete duelos.

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La tarea no será sencilla, pues Ponce ha tenido que lidiar con las ausencias de la colocadora Raymarielys Santos y la opuesto Sherridan Atkinson. Santos vio acción en el primer encuentro del baile de coronación, pero no estuvo disponible en el segundo. Mientras que Atkinson se ha perdido ambos compromisos.

En el segundo choque, celebrado el sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, las Cangrejeras ganaron con parciales de 25-15, 27-25 y 25-22. Aun así, las Leonas llegaron a tener oportunidades de llevarse al menos un set, pero no lograron capitalizar en los momentos decisivos.

“Nosotros no vamos a regalar la serie. Hemos trabajado bien duro para estar en este escenario. Es bien lamentable las circunstancias en las cuales nos encontramos. Sin embargo, el nivel se mantiene y estuvimos retándolas todo el tiempo, de hecho, tuvimos set points en dos ocasiones, que no pudimos cerrar", expresó el dirigente de las Leonas, Harry González, a Primera Hora a través de una llamada vía telefónica.

“Las muchachas tienen una mentalidad de sacar partidos y de que nosotros podemos ganar la serie aún sin estas dos jugadoras. Es un sentido de equipo y es una responsabilidad bien grande que tenemos con la ciudad, con el nivel de sacrificios y esfuerzo que hemos hecho”, agregó.

González explicó que Santos sigue en tratamiento médico por la dolencia en su espalda y su recuperación ha sido más lenta de lo esperado. En cuanto a Atkinson, será evaluada nuevamente el lunes en la mañana, para decidir si puede o no integrarse al partido en la noche.

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La opuesto, de 29 años, lidia con un tendinitis en la rodilla derecha. Su participación dependerá del nivel de inflamación y del manejo del dolor.

Ajustes

La ausencia de Atkinson, su principal jugadora de fuerza, ha obligado a González a buscar nuevas alternativas en ataque.

“Ahora tenemos que buscar otra forma de cómo notar y creo que en eso hemos tenido un poco de inconsistencia”, dijo el técnico.

“Creo que en los puntos importantes nos ha faltado poder cerrar. Hemos retado mucho el bloqueo de sus centrales y ellas nos han tocado balones importantes”, analizó González.

Pese a que Santurce ha puesto en evidencia su profundidad y estructura que han mantenido a lo largo de toda la temporada, las Leonas se enfocan en que han logrado competir de tú a tú por largos tramos en los choques.

“Vamos a darlo todo. Mañana (lunes) toca realizar ajustes, pero vamos a seguir jugando con el cuadro que hemos tenido. Lo que resta es ajustar durante el trayecto de juego“, manifestó González.

“El ánimo, la energía y la mentalidad ha estado muy bueno”, sentenció.