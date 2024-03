¡Terminó la espera!

El torneo nacional Top Ranked de Buzzer Beater se pondrá en marcha este viernes con la acción de la categoría senior masculina de la región Noroeste en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí.

El torneo, que también disputará coronas en las categorías junior, juvenil, y mini, y de escuelas públicas y femenino a nivel senior, iniciará en fases regionales. Además de la acción del Noroeste, también habrá elimintatorias en las regiones Suroeste del 4 al 5 de marzo en la cancha Salvador Dijols de Ponce, Este del 7 al 8 de marzo en el Coliseo Fernando ‘Rube’ Hernández de Gurabo y Metro del 9 al 10 de marzo también en Gurabo.

Por su parte, el Sweet 16 se disputará el 14 de marzo, los cuartos de final el 16 de marzo, las semifinales el 17 de marzo y la final nacional del nivel senior el martes,19 de marzo.

De vuelta al inicio del certamen, la acción arrancará en Manatí con un partido en el que se presentarán los campeones defensores de la rama senior masculina, The Kingdom Christian Academy de Dorado. El mismo, pautado para las 9:30 a.m., será ante la Academia Cristiana Candelaria de Toa Baja. La ronda de partida en cada región es el equivalente a una ronda octavos de final.

Los demás duelo de la jornada de hoy enfrentan a Emadrian vs. Alepsi (11:00 a.m.); Miramar de Arecibo vs. San Rafael (12:30 p.m.); Capitán Correa vs. San Felipe (2:00 p.m.); NW Billingual vs. Marista de Manatí (3:30 p.m.); El Rosario vs. Jaime Collazo (5:00 p.m.); Bayamón Military Academy vs. Yarah (6:30 p.m.) y las escuelas públicas Catalina Morales vs. la Adela Rolón (8:00 p.m.).

El Colegio Adianez es el vigente campeón en la rama senior femenina. ( Suministrada )

Bryan Eloy García, fundador de Buzzer Beater, considera que todos los partidos de la jornada serán de sumo nivel.

“Todos los duelos serán sumamente reñidos, pero los tres duelos a seguir comienzan con la Bayamón Military Academy y Yarah Cristian Academy, que debe ser un espectáculo. Además, la Jaime Collazo de Morovis versus El Rosario de Vega Baja, ambos equipos han tenido buenas temporadas y llegarán al torneo en buen estado. Y para cerrar la noche, el duelo ‘primetime’ entre dos escuelas públicas: Adela Rolón de Toa Alta y la Catalina Morales de Moca que buscan una de ellas intentar ser la primera pública en llegar al Final 16 desde el 2017″, dijo García.

Además, anticipó que el torneo en general será de sumo interés.

“Creo que va a ser la mejor edición de Buzzer Beater en cuanto a la competitividad. Se esperan muchos equipos y muchas sorpresas. Todos los equipos se han preparado para esto desde principios de noviembre, en busca lograr la meta y coronarse como campeón nacional”, expresó García.

Mientras, los duelos de la categoría senior femenina comenzarán con la región norte el sábado, 2 de marzo, desde las 9:30 a.m.