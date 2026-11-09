En un ambiente digno de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Criollas de Caguas vinieron de atrás para imponerse, 68-61, sobre las Explosivas de Moca en el primer partido de la Serie D de los cuartos de final, celebrado en la cancha Roger Mendoza.

El encuentro presentó dos mitades completamente distintas, con unas Explosivas que dominaron los primeros 20 minutos gracias a su fluidez ofensiva y una defensa que limitó las oportunidades de sus rivales.

Aunque fue una primera mitad de baja anotación, Moca logró establecer su ritmo de juego y se retiró al descanso con ventaja de 30-23, dejando a las anfitrionas con la necesidad de realizar ajustes para mantenerse en la lucha por el primer triunfo de la serie.

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La historia cambió radicalmente en la segunda mitad, cuando las Criollas aumentaron su intensidad defensiva y comenzaron a encontrar mejores oportunidades en el ataque.

Caguas recurrió a una presión a cancha completa en formación 2-2-1, alternándola con defensas de zona que complicaron el movimiento del balón de las Explosivas. Sin embargo, fue la mejoría ofensiva la que terminó marcando la diferencia, con una selección de tiros más efectiva y mayor consistencia en las ejecuciones cerca del canasto.

Las Criollas tomaron la delantera 50-47 al concluir el tercer parcial y mantuvieron su empuje durante los últimos diez minutos, mientras Moca comenzó a confrontar dificultades para conseguir anotaciones en momentos importantes.

El último periodo se convirtió en un intenso intercambio de canastos, con ambos quintetos luchando cada posesión. Restando 3:15, Ashley Torres consiguió un espectacular triple justo cuando expiraba el reloj de lanzamiento para igualar las acciones a 60 puntos. No obstante, la respuesta de Caguas fue inmediata cuando Taylor Robertson conectó otro disparo de tres puntos que devolvió la ventaja a las locales, 63-60. Tras varias posesiones sin anotaciones, Hillary Martínez recibió el balón debajo del aro con apenas tres segundos en el reloj de lanzamiento y provocó una falta personal.

Martínez convirtió uno de sus dos tiros libres con 1:05 por jugarse para acercar a Moca, 63-61. Sin embargo, Katie Villarini protagonizó una de las jugadas decisivas de la noche al atacar por la línea de base, conseguir el canasto y recibir una falta personal.

La jugadora completó la jugada de tres puntos con 48 segundos restantes para ampliar la diferencia a 66-61.

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La intensidad del encuentro aumentó todavía más en los segundos finales, cuando Tea Cooper y Ashley Torres se involucraron en una discusión que terminó en una falta técnica restando 29 segundos.

Cooper convirtió dos tiros libres que ampliaron la ventaja de las Criollas a 68-61. Moca tuvo una última oportunidad ofensiva y consiguió varios intentos al canasto, pero ninguno encontró el fondo de la malla, sellando así la primera victoria de Caguas en la postemporada.

El triunfo permitió a las Criollas tomar ventaja de 1-0 en una serie que comenzó con un duelo físico, de múltiples ajustes tácticos y una notable transformación en el desempeño de ambos equipos entre la primera y segunda mitad.

En el aspecto individual, Robertson encabezó la ofensiva de las Criollas con 21 puntos, incluyendo el importante triple que rompió el empate en los minutos finales. Dre Una Edwards también tuvo una aportación determinante al completar un doble-doble de 10 tantos y 12 rebotes, contribuyendo al dominio de Caguas en los tableros. Por las Explosivas, las cinco integrantes del cuadro regular terminaron con anotaciones de doble dígito, reflejo del esfuerzo colectivo que mantuvo a Moca en la pelea hasta las postrimerías del desafío.

Cierra Burdick fue la más destacada con un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes.

Con este resultado, las Criollas lograron proteger su cancha en el inicio de los cuartos de final, mientras las Explosivas tendrán que recuperar la efectividad ofensiva de la primera mitad para buscar igualar la serie en su próximo compromiso.

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Isabela derrotó a Ponce en tiempo extra

Cuarenta minutos no fueron suficientes para encontrar un ganador en el primer enfrentamiento de la Serie A de los cuartos de final del BSNF.

Las Pollitas de Isabela necesitaron por primera vez en toda la temporada un tiempo extra para imponerse, 77-74, sobre unas combativas Leonas de Ponce, en un emocionante desafío celebrado en el coliseo José “Buga” Abreu.

Aunque Isabela llegó a la postemporada como la primera sembrada del torneo y Ponce ocupó la octava posición, las Leonas demostraron que las clasificaciones quedan atrás cuando comienzan los playoffs. Las visitantes ofrecieron una férrea resistencia durante todo el encuentro y estuvieron en posición de conseguir la victoria hasta los últimos segundos, obligando a las Pollitas a emplearse al máximo después de que el tiempo reglamentario concluyera empatado a 67 puntos.

El periodo adicional estuvo marcado por la intensidad defensiva y los errores ofensivos que terminaron inclinando la balanza a favor de las anfitrionas. Con Ponce al frente 74-72 y restando 2:05, las Leonas obtuvieron la posesión del balón luego de una situación bola entre dos, pero no lograron cruzar la mitad de la cancha dentro del tiempo reglamentario, cometiendo una costosa violación.

Nina De León puso el balón en juego desde la línea de base y, luego de varios pases, las Pollitas encontraron a Quionche “Che” Carter en el tope del arco. La jugadora atacó agresivamente por el lado izquierdo y consiguió una penetración que igualó el marcador a 74 tantos. Ponce intentó recuperar la ventaja, pero una nueva posesión terminó sin lanzamiento al canasto cuando Micah Gray y sus compañeras agotaron los 24 segundos del reloj de tiro.

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Con el encuentro igualado y apenas 58 segundos por jugarse, Carter volvió a asumir la responsabilidad ofensiva de las Pollitas. La jugadora trabajó pacientemente la posesión, penetró hasta el área de la pintura y convirtió un canasto que colocó a Isabela al frente, 76-74.

Las Leonas tuvieron otra oportunidad para responder, pero cometieron otra pérdida de balón con Adryana Quezada que permitió a las locales mantener el control. Segundos después, De León intentó un disparo de tres puntos que no encontró el aro. Ponce recuperó la posesión y Gray buscó atacar el canasto en una jugada que pudo haber cambiado el desenlace del encuentro. Sin embargo, apareció Emily Kiser con la intervención defensiva más importante de la noche, al propinarle un espectacular tapón que frustró las aspiraciones de las visitantes.

Tras la decisiva gestión defensiva de Kiser, Che Carter recuperó el balón y recibió una falta personal que la envió a la línea de tiros libres.

La jugadora convirtió su primer intento para ampliar la ventaja de Isabela a 77-74 y, en una inteligente ejecución para consumir los segundos restantes, lanzó a fallar el segundo tiro y ella misma consiguió capturar su propio rebote, dejando a Ponce sin oportunidad de organizar una última ofensiva.

De esta manera, Che Carter completó una aportación de cinco puntos consecutivos en los momentos determinantes del tiempo extra, mientras las Pollitas lograron escapar con una victoria que resultó mucho más complicada de lo que podía anticiparse por la diferencia entre ambos equipos en la clasificación.

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Las Leonas, por su parte, pagaron un precio elevado por las pérdidas de balón en sus últimas posesiones, luego de haber sostenido una intensa batalla durante los 45 minutos de acción.

En el aspecto individual, Camille Zimmerman encabezó la ofensiva de las Pollitas con un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes, acompañado de cinco asistencias. Por las Leonas, Brittany Brewer fue la figura más destacada al registrar un impresionante doble-doble de 18 tantos y 15 rebotes, además de dos tapones, demostrando su presencia en ambos extremos de la cancha. Con el resultado, Isabela tomó ventaja de 1-0 en la Serie A.

Manatí impone su profundidad y domina Juana Díaz

Las Atenienses de Manatí hicieron valer su profundidad ofensiva para imponerse, 90-76, sobre las Monarcas de Juana Díaz en el primer enfrentamiento de la Serie C.

En un desafío caracterizado por el dominio alterno de ambos quintetos, Manatí controló el primer y tercer parcial, mientras Juana Díaz respondió con mejores actuaciones en el segundo y cuarto periodo.

Sin embargo, las anfitrionas lograron establecer una ventaja que llegó a ser de 20 puntos, apoyadas en una ofensiva balanceada que contó con cinco jugadoras anotando en doble dígito. El triunfo permitió a las Atenienses tomar ventaja de 1-0 en la serie y comenzar con éxito su camino en la postemporada.

Uno de los aspectos más importantes del encuentro fue la aportación de las nuevas refuerzos de Manatí, particularmente Oderah Chidom, quien tuvo un debut sobresaliente en el BSNF al convertirse en la mejor anotadora de su equipo con 22 puntos, seis rebotes, tres asistencias y tres cortes de balón.

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La también recién llegada, Camryn Taylor complementó ese esfuerzo con 19 tantos y nueve rebotes, quedándose a solo un rebote de completar un doble-doble.

No obstante, la diferencia no estuvo únicamente en las actuaciones individuales, sino también en la profundidad de la plantilla. Las Atenienses recibieron 14 puntos de sus reservas, incluyendo 10 de la novata Abeliz Rodríguez, cuya contribución resultó valiosa para sostener el ritmo ofensivo del conjunto durante diferentes etapas del desafío.

Por las Monarcas, Imani McGee volvió a demostrar su dominio en la pintura al completar un impresionante doble-doble de 26 puntos y 16 rebotes, encabezando una ofensiva que apenas contó con dos jugadoras anotando en doble figura. A pesar de esa limitada producción entre sus principales integrantes, Juana Díaz recibió una sólida aportación de 17 tantos de su banco, superando incluso los 14 puntos conseguidos por las reservas de Manatí. Las visitantes tuvieron momentos positivos, particularmente durante el segundo y cuarto parcial, pero no lograron mantener la consistencia necesaria para contrarrestar el ataque colectivo de las Atenienses.

Las series A, C y D de los cuartos de final continuarán este martes con encuentros programados para las 8:00 p.m. en Ponce, Juana Díaz y Moca, respectivamente. Las Leonas recibirán a las Pollitas de Isabela, las Monarcas buscarán igualar su serie frente a las Atenienses y las Explosivas intentarán recuperarse ante las Criollas de Caguas.

Mientras tanto, la Serie B regresará a escena esta noche cuando las Cangrejeras de Santurce reciban a las Gigantes de Carolina en el coliseo Roberto Clemente, también a las 8:00 p.m.

Carolina llegará a ese compromiso con ventaja de 1-0. Todos los encuentros podrán seguirse a través de la plataforma de YouTube.