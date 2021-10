El veterano armador José Juan Barea recibió con beneplácito el nombramiento de Nelson Colón como dirigente de la Selección Nacional de baloncesto, a la vez que alabó la elección de Carlos González y Rafael “Pachy” Cruz como sus asistentes.

Barea, que recientemente culminó su participación en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras la eliminación de los Cangrejeros de Santurce en cuartos de final, fue una de la voces que había pedido un cambio en la dirección del combinado patrio, que fue timoneado hasta hace unos 12 días por Eddie Casiano.

“Estoy bien contento. Nelson es un coach que está probado y se merece la oportunidad. Está bien preparado, y lo más que me gusta es que es un fiebrú del básquet. Es un tipo que va a seguir mejorando y nunca va a parar de mejorar”, expresó el ex enebeísta en entrevista telefónica con este diairo.

PUBLICIDAD

“Él fue a mis campamentos de NBA en Dallas como tres o cuatro veces a aprender y a coger experiencia. Así que estoy bien contento con el nombramiento, y espero que se disfrute la experiencia”, añadió Barea.

A Barea también le pareció importante que Colón expresara una apertura a todo jugador que quiera competir con el combinado patrio, luego de que figuras importantes como David Huertas y Ángel Rodríguez anunciaron sus retiros del quinteto.

“Eso es tremendo. Yo creo que es bien importante abrir las puertas, dar oportunidades y volver a los tiempos de antes en los que todo el mundo quería ser parte del equipo y que llegar al Equipo Nacional era bien difícil. Esto es un nuevo comienzo, es un plan a largo plazo y hay que ir poco a poco”, estipuló Barea.

“Esto hay que usarlo como un comienzo fresco. No es solamente Eddie, yo creo que hay que comenzar con todo. Las cosas no iban muy bien. Esto es un nuevo comienzo para empezar poco a poco y empezar a hacer un buen plan para que esos jóvenes que vienen por ahí tengan un buen equipo y buen sitio donde venir los veranos para las ventanas a representar a Puerto Rico”, insistió.

Barea también tuvo palabras de elogio para Cruz y González, los que entiende complementarán el trabajo de Colón.

“Me gustan los nombramientos de Pachy y de Carlos. A mí me gusta tener esos coaches así, que compiten en contra en el BSN, y son buenos coaches. Lo bueno es que tienen experiencias diferentes. Ponerlos todos juntos va a traer algo diferente, además se puede ayudar los unos a los otros”.

PUBLICIDAD

A principios de este año, Barea había planteado la necesidad de un cambio en la dirección de la Selección Nacional. Sus comentarios, realizados en una entrevista con el comentarista deportivo Héctor José Torres Donato, causaron asombro y malestar entre la directiva federativa y el mismo Casiano.

El nombramiento de Colón -que ya era un secreto a voces- fue anunciado hoy, lunes, por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) en una conferencia de prensa. Igualmente, se informó que el también dirigente de los Vaqueros de Bayamón será asistido por González, quien está al frente de los Cariduros de Fajardo, y por Cruz, que es el técnico de los Capitanes de Arecibo.

Casualmente, el trío está activo en las semifinales del BSN.

En sus primeras declaraciones tras la notificación de su nombramiento, Colón se mostró agradecido por la oportunidad y expresó que para él era “bien importante y bien significativo trabajar por nuestro país, por nuestro basquetbol”.

Según trascendió en días previos, la Fbpur entrevistó al entrenador argentino Sergio Hernández, pero ambas partes no lograron llegar a un acuerdo.

Un “psycho” del baloncesto

Al destacar las virtudes del entrenador ponceño, Barea sostuvo que lo más que le agradaba era que es “un psycho del baloncesto”, en referencia a que es un estudioso del deporte.

“Esos son los que me gustan a mí. Él va a seguir preparándose y es bien enfocado en su trabajo. Esas son las cualidades que me gustan de Nelson”, expuso.

A la pregunta de si volvería a jugar con la Selección con Colón al mando, el atleta dijo que sí y explicó que tenía pensado regresar sin importar quién dirigiera el combinado. Puerto Rico tiene pendiente partidos el 28 y 29 de noviembre como parte de las ventanas clasificatorias a la Copa Mundial del 2023.

“Yo he jugado en la Selección con un montón de coaches. Así que yo pensaba volver a jugar con Nelson o sin Nelson. Yo me voy a coger unas semanas de break y después me reuniré con Nelson y con Yum (Ramos, presidente de la Fbpur), y decido si vuelvo a jugar unos juegos más antes de retirarme”.