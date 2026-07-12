El Equipo Nacional de Puerto Rico de baloncesto femenino aguantó un empuje final del combinado de Islas Vírgenes y logró imponerse el domingo, 81-75, en el primer partido del Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup 2027, que se celebra en Managua, Nicaragua.

Zaida González lideró la ofensiva boricua con 21 puntos, mientras que Brianna Jones terminó con 14 tantos y Tayra Meléndez aportó 11 unidades y nueve rebotes. Además, Imani McGee-Stafford sumó ocho puntos y recogió la friolera de 13 rebotes.

Las boricuas llegaron a tener una ventaja de hasta 14 puntos en el tercer parcial, pero las jugadoras de Islas Vírgenes realizaron un esfuerzo para venir de atrás y hasta tomar la delantera peligrosamente, y por primera vez en el partido, 74-75, cuando restaba poco más de un minuto por jugarse.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un triple de González les devolvió la delantera a las boricuas, que no la volvieron a perder luego de dos tiradas libres y una güira, después de un robo, en los segundos finales, de la veterana Pamela Rosado, que terminó el encuentro con siete puntos y ocho asistencias.

Por Islas Vírgenes, Anisha George fue puro veneno en el avance de su equipo y terminó el encuentro con 28 puntos y 12 rebotes.

El quinteto boricua regresa a cancha el lunes, cuando enfrente a la representación de Guyana en el certamen que otorga tres plazas al AmeriCup.