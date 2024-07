Luego de ser pieza fundamental en el sorpresivo éxito que tuvieron los Criollos de Caguas en la temporada regular, el refuerzo Travis Trice ganó el jueves el Jugador Más Valioso 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Trice recibió el premio en los primeros BSN Awards, que fueron celebrados en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El armador de los Criollos registró un promedió de 21.3 puntos, 7.7 asistencias y 3.3 rebotes en la fase regular. Los otros finalistas al MVP fueron los importados David Stockton, de los Capitanes de Arecibo, y Jared Sullinger, de los Criollos de Caguas.

“Es un honor el simple hecho de haber sido finalista junto a los otros muchachos y estoy agradecido con todas las personas que votaron por mí”, expresó el armador tras ser nombrado MVP.

Por su parte, el técnico Juan Cardona levantó el premio Dirigente del Año después de llevar a los Capitanes de Arecibo a la cima de la Sección A y convertirlos en el equipo con el mejor récord en la liga con marca de 23-11. Cardona superó a los entrenadores Wilhelmus Caanen, de los Criollos, y José Juan Barea, de los Mets de Guaynabo.

“Yo no sé cómo llegué aquí. Yo era pelotero. El baloncesto para mí fue un escape, pero siempre le digo a la gente que los mentores son lo más importante en la vida de alguien que está tratando de hacer algo. Me emociono porque Miguel Mercado es gran parte de que yo esté aquí y luego ‘Pilín’ Álvarez en Miami”, dijo Cardona al recibir el premio.

“Siempre me levanto a ayudar personas. Eso de coach para mí es muy simple”, agregó.

De igual forma, el escolta Alfonso Plummer recibió el Progreso del Año a un año de haber ganado el Novato del Año. En su primera temporada en Arecibo, Plummer acumuló una media de 19.9 puntos en 33 juegos. Los otros finalistas eran Emmanuel Maldonado, de los Cangrejeros, e Iván Gandía, de los Santeros de Aguada.

“Yo hice una resolución el 6 de febrero. Yo quería demostrarme a mí mismo que tenía razón y no quería que nadie me la diera, sino que yo mismo quería mirarme hoy en el espejo y decirme: ‘Tú la tienes’. Hoy estoy aquí y estoy bien contento con Dios que me ha dado la oportunidad”, comentó Plummer.

Los Capitanes siguieron subiendo al escenario cuando José Manuel Baeza fue nombrado como el Apoderado del Año. En su lugar, el gerente general Ángel Edgardo García fue quien recibió el premio. A diferencia de otras categorías, esta no tuvo finalistas.

Asimismo, Juan Pablo Piñeiro, de Arecibo, ganó el premio Jugador de Mayor Impacto Social por su labor en la comunidad.

El base Emmanuel Maldonado, de Santurce, ganó el Sexto Hombre del Año. Los demás finalistas a este premio eran Jonathan Rodríguez, de los Capitanes, y Devon Collier, de los Criollos. Maldonado promedió 8.3 tantos en 29 compromisos con los crustáceos.

El centro George Conditt IV, de los Gigantes de Carolina, se alzó con el premio Defensa del Año. Los otros dos finalistas eran Jared Sullinger y Jordan Bell, de los Leones de Ponce. Conditt IV acumuló un promedio de 14.5 unidades, 9.3 rebotes y 1.2 bloqueos en 27 partidos con los Gigantes. En cambio, no podrá ser parte de la defensa del campeonato de Carolina, al menos en los cuartos de final, por la clasificación de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El joven armador Jhivvan Jackson, de los Osos de Manatí, fue nombrado Novato del Año. Jackson superó a su compañero de equipo Ethan Thompson y Kyle Rose, de los Vaqueros de Bayamón. Jackson promedió una media de 10.4 puntos y tres asistencias en los 18 juegos que vistió el uniforme de los Osos.