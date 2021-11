Luego de seis prácticas en suelo azteca y tres por realizar, los resultados que han visto en la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico el gerente general, Carlos Arroyo, y el dirigente, Nelson Colón, son prometedores, según dijeron ambos el viernes desde Chihuahua, México.

Mediante una conferencia virtual, tanto Arroyo, Colón y el armador José Juan Barea hablaron relajadamente sobre los procesos vividos con el nuevo grupo y con la nueva administración que presenta a Colón en su debut como dirigente y a los técnicos Carlos González y Rafael ‘Pachy’ Cruz como sus asistentes.

“Vamos bien”, dijo Arroyo. “Ha sido una semana de mucha información y en la que los muchachos han tratado de acostumbrarse a la altura (de la ciudad sobre el nivel del mar). Pero todo ha sido bien positivo. Los muchachos han entrenado fuerte y los entrenadores se han encargado de implementar su cultura y sus planes de juego. Buscando un engranaje en el poco tiempo que hemos tenido”.

El seleccionado boricua tiene compromisos ante México este domingo y ante Cuba el lunes como parte de la primera ventana del Grupo D de los clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2023. Arribaron a México el lunes e inició sus sesiones de entrenamiento dobles a partir del jueves.

Para el compromiso, Colón incluyó a José Juan Barea, Jezreel de Jesús, Jordan Howard, Isaac Sosa, Jonathan Rodríguez, Emmy Andújar, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Timajh Parker Rivera, Jordan Murphy, Ysmael Romero y Devon Collier.

Los defensas Gian Clavell y Javier Mojica quedaron fuera por lesiones. Debutan con la camiseta De Jesús, Romero y Murphy.

Ante la ausencia de Clavell y Mojica, se anticipa que jugadores como Sosa, De Jesús y Jonathan Rodríguez deberán tener un papel más protagónico en la ofensiva, algo en lo que Arroyo se mostró confiado.

“Jonathan al igual que Sosa tienen mucha experiencia. Acudimos a ellos luego para que nos ayuden en la ofensiva y en la defensiva. Pero confiamos en que ambos nos van a complementar bien en el trabajo que Nelson quiere hacer y ellos entienden su rol. Jezreel es un ‘combo guard’ y nos da una dimensión distinta”, sostuvo Arroyo.

Barea, quien regresa tras un periodo fuera del combinado patrio, dijo que debido a las dolencias de su cuerpo de 37 años, quiso tomarse un break, un descanso largo. Pero que quería volver a ponerse la camiseta.

El capitán del Equipo Nacional, José Juan Barea, dijo que quería volver a ponerse la camisa de Puerto Rico y que desea que su último juego dea luciendo ese uniforme. ( Archivo )

“Me reuní con Carlos (Arroyo), con Nelson y con Yum (Ramos, presidente federativo). Tuvimos dos reuniones muy buenas y tomé la decisión. Yo quiero terminar jugando con Puerto Rico. Pero lo voy a tomar de ventana en ventana y cuando sepa que me voy a retirar lo diré con tiempo”, manifestó el capitán del equipo.

“El grupo se ve muy bien, unido. Hay gente nueva y me siento como el más viejo del grupo, pero me lo estoy disfrutando. Me encanta todavía estar aquí”, agregó.

Finalmente, Colón dijo que se está viviendo la experiencia de ser el dirigente en propiedad de la selección nacional, algo que estaba entre sus metas, y dijo que hasta el momento todo ha sido muy positivo y que han utilizado todas las herramientas disponibles para prepararse ante los encuentros de domingo y lunes.

“Ha sido una semana de mucha información. El equipo está en buen momento. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Es cuestión de ponernos positivos y aprovechar para sacarle el máximo a lo que tenemos y no buscarle la quinta pata al gato pensando en lo que no tenemos”, dijo Colón.

“Pasaron cosas sobre las cuales no tuvimos control (con Clavell y Mojica) y nos movimos rápido. Estamos muy agradecidos con estos jugadores (De Jesús, Sosa, Rodríguez, Howard) que tan pronto recibieron la llamada dijeron sí. Estamos aquí los que tenemos que estar”, afirmó el dirigente.

“Nos estamos preparando bien, entendiendo el sistema juntos, y buscando que esta sea la mejor versión posible, y a lo mejor no tenemos estos dos nombres, pero sí vemos que tenemos mucho compromiso en la defensa. Un equipo que tiene defensa sólida siempre va a tener oportunidades. La ofensiva va a fluir. Tenemos jugadores que anotan, que corren. Tiradores. Tenemos jugadores de energía, del poste. Tenemos muchas opciones que hay que explotar y jugar con nuestra fortaleza. Y pienso que lo que hemos hecho hasta ahora va a rendir frutos”, agregó Colón, quien se mostró sorprendido con jugadores a quienes no había visto mucho como Howard, Murphy y Piñeiro.