Caitlin Clark parece estar a punto de establecer otro récord.

La más prolífica anotadora en la historia de la División I de la NCAA y primera selección del draft de la WNBA continuará asociada con Nike al firmar un contrato de $28 millones por un período de ocho años que incluye un calzado deportivo exclusivo.

El diario The Wall Street Journal y el sitio The Athletic informaron el acuerdo pendiente, citando sin nombrar a personas familiarizadas con las negociaciones entre la gigante marca deportiva y los agentes de Clark.

Excel Sports Management, firma que representa a Clark, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. Tampoco hubo respuesta de Nike.

PUBLICIDAD

El contrato inicial de nombre, imagen y semejanza de Clark, firmado en 2022, caducó al final de la temporada 2023-24.

El nuevo acuerdo será el patrocinio deportivo más lucrativo para una jugadora de baloncesto.

Under Armour y Adidas también participaron de conversaciones contractuales con el equipo de Clark en febrero, según The Wall Street Journal y The Athletic. Puma también mostró interés, pero desertó cuando se le informó que la oferta inicial era de $3 millones por año, según The Wall Street Journal.

Clark recibió ofertas de $16 millones por cuatro años, planteadas por Under Armour, y de $6 millones por cuatro años de parte de Adidas. Ambas incluían un calzado deportivo exclusivo, según los reportes.

Clark tuvo un ingreso aproximado de $3 millones por derechos de imagen en Iowa a través de los acuerdos que tenía con State Farm, Gatorade, y otros, según on3.com.

Con un promedio de 31.6 puntos, Clark guió a las Hawkeyes a un segunda final consecutiva por título nacional femenino a nivel colegial.

Fue la primera selección por parte del Fever de Indiana el 15 de abril. Tendrá un salario de $76,000 como novata.