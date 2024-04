Albany, Nueva York. Caitlin Clark e Iowa están de regreso en la Final Four. También lo son Dawn Staley y la invicta Carolina del Sur.

El mundo del baloncesto femenino llegará a Cleveland para las semifinales nacionales el viernes y el partido de campeonato dos días después.

Clark llevó a su equipo a su segundo viaje consecutivo al Final Four, anotando 41 puntos para vencer al campeón defensor LSU 94-87 el lunes por la noche. Los Tigers eliminaron a los Hawkeyes el año pasado en el juego por el título. Ahora los Hawkeyes están a dos victorias de su primer campeonato nacional.

“Ese es obviamente nuestro objetivo. Ahí es donde queremos estar”, dijo Clark. “Pero hay que ganar uno a la vez. Aún quedan dos más por conseguir. Eso es lo que hace que la Final Four sea tan divertida. Cualquiera puede aceptarlo. Cualquiera puede ganarlo”.

El siguiente rival de Iowa es UConn, el equipo que los eliminó del torneo en la primera temporada de Clark. Los Huskies vencieron al sur de California 80-73 en la otra final regional el lunes por la noche.

El equipo de Staley se enfrentará a North Carolina State, que hace su primera aparición en el Final Four desde 1998.

Se prestará mucha atención a Clark, lo que a Staley no le importa, porque significa que su equipo invicto pasa un poco desapercibido. Es el segundo año consecutivo que Carolina del Sur llega invicto al Final Four y el cuarto consecutivo que el equipo llega al menos hasta aquí.

La mayor parte de la conversación esta temporada se ha centrado en jugadores estrella de todo el país como Clark, JuJu Watkins de la USC , Paige Bueckers de la UConn y Hannah Hidalgo de Notre Dame.

Los Gamecocks, que tienen un cinco titular completamente nuevo este año, no están construidos alrededor de un solo jugador. Han pasado a un segundo plano en lo que respecta a la atención.

“Me gusta. Realmente lo hago. Como seguir adelante, tomar el centro de atención y ponerlo en otro lugar”, dijo Staley. “Dejemos que este equipo siga prosperando en el espacio que se le brinda. Con suerte, al final del día, la próxima semana esta vez, espero que le demos a mucha gente mucho de qué hablar”.

Al igual que Carolina del Sur, no había muchas expectativas de que Wolfpack llegara a la Final Four. No estaban clasificados al comienzo de la temporada, lo que convirtió a NC State en el primer equipo no clasificado en la encuesta de pretemporada en llegar al Final Four desde que Washington lo hizo en 2016. Las victorias sobre UConn y Colorado antes de diciembre dieron aviso de que el Wolfpack realmente era un buen equipo. equipo.

NC State estuvo a una victoria de llegar a las semifinales nacionales hace dos años antes de perder ante UConn en doble tiempo extra en Elite Eight.

UConn está de regreso en el Final Four después de ver terminar su racha de 14 años la temporada pasada en una derrota ante Ohio State. Ahora los Huskies tendrán que encontrar una manera de frenar a Clark, quien ha sido casi imparable los últimos dos años.