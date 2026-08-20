A una semana de la celebración del 2026 YMCA Invitational Golf Tournament, YMCA San Juan afina los detalles para recibir a jugadores, auspiciadores y aliados que se unirán a esta iniciativa de recaudación de fondos a beneficio de los programas que desarrolla la organización para niños, jóvenes y familias en Puerto Rico.

Como embajador del evento, el miembro del Naismith Basketball Hall of Fame, Carmelo Anthony, reafirmó su compromiso con Puerto Rico y con las nuevas generaciones mediante su respaldo a iniciativas que promueven oportunidades para el desarrollo y el futuro de los jóvenes.

“Siempre he sentido un gran orgullo por mis raíces puertorriqueñas y me honra poder retribuir de una manera significativa y positiva junto a YMCA San Juan. Su trabajo y el impacto que tienen en los niños y las familias de nuestra comunidad es una causa con la que conecto profundamente. Me enorgullece ser parte de este torneo y contribuir a crear oportunidades para nuestra comunidad, dejando un impacto duradero en un lugar que significa tanto para mí”, expresó Anthony, leyenda de la NBA y filántropo.

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Bajo el lema “Your Swing and Carmelo Anthony’s Change Lives”, el torneo se celebrará el viernes 28 de agosto de 2026 en el Hyatt Grand Reserve Golf Club, en Río Grande, con el propósito de fortalecer los programas de YMCA San Juan relacionados con bienestar, educación, liderazgo juvenil, deportes y desarrollo comunitario.

“Estamos muy entusiasmados con el progreso de los preparativos y con la respuesta que hemos recibido de nuestros aliados. Contar con Carmelo Anthony como nuestro embajador nos permite amplificar el mensaje de nuestra misión y, sobre todo, generar mayor conciencia sobre la importancia de invertir en nuestros niños y jóvenes”, expresó Pelegrín Vargas Vargas, director ejecutivo de YMCA San Juan.

“Cada participante, auspiciador y aliado forma parte de este esfuerzo por transformar vidas, y estamos seguros de que el torneo tendrá un gran impacto en nuestra comunidad”, añadió.

El YMCA Invitational Golf Tournament es una de las principales iniciativas de recaudación de fondos de la organización y brinda a empresas y participantes la oportunidad de contribuir directamente a programas que promueven el crecimiento, desarrollo y bienestar de las comunidades a las que sirve YMCA San Juan.

De cara al torneo, YMCA San Juan invitó a quienes aún deseen formar parte de la iniciativa a participar como jugadores, auspiciadores corporativos o aliados. Las oportunidades de registro y auspicio continúan disponibles.