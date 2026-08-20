Bayamón. Los Vaqueros de Bayamón están a ley de una victoria para repetir como los campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego de derrotar el miércoles 97-79 a los Santeros de Aguada en el quinto juego de la serie final.

Con este resultado en el Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón tomó una ventaja de 3-2 sobre Aguada tras perder los últimos dos partidos del baile de coronación. Los Vaqueros tendrán la oportunidad de cerrar la serie cuando visiten este viernes a los Santeros en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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“Entendíamos que no podíamos perder en casa. Ya perdimos un juego en casa y perder de nuevo nos colocaba en una muy mala situación. Ir para Aguada abajo 3-2 no iba a ser fácil. Sabíamos que era muy importante defender la cancha local y los muchachos estaban enfocados en eso”, expresó el dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, después del desafío.

Chris McCullough lideró la ofensiva de los campeones defensores con 25 puntos y seis rebotes. Es apenas la tercera ocasión en la que McCullough anota más de 20 unidades en la postemporada.

Terminó con 21 tantos en el segundo encuentro de la semifinal de la Conferencia A ante los Gigantes de Carolina-Canóvana y con 22 en el tercer desafío de la final de la Conferencia A frente a los Criollos de Caguas. Bayamón salió victorioso en los tres juegos.

Le siguió Jassel Pérez con 22 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Pérez venía de aportar solo siete unidades en la derrota del domingo contra los Santeros. Gary Browne agregó 14 tantos, mientras que Javier Mojica sumó 11, incluyendo tres triples.

Por Aguada, el mejor fue Joel Soriano con 18 puntos y cuatro rebotes. Jacob Wiley también añadió 14 unidades, pero Rigoberto Mendoza tuvo una noche para el olvido al finalizar con cuatro.

“Sabíamos que ellos iban a salir con mucha intensidad. Era lo lógico, por decirlo así. Estábamos claros de que, si no igualábamos esa intensidad, especialmente en el lado defensivo, ellos iban a presionar muchísimo. Ellos defendieron la casa y ahora nos toca a nosotros”, comentó, por su parte, el entrenador de los Santeros, Rafael “Pachy” Cruz.

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Los Vaqueros abrieron el marcador con un canasto de Pérez y no miraron hacia atrás en lo que restó de la primera mitad. McCullough anotó los siguientes siete puntos de Bayamón y en un abrir y cerrar de ojos tenían una ventaja de 9-2 con 7:50 minutos en el reloj.

Jacob Wiley intentó detener el sangrado con una visita a la línea del tiro libre, pero solo encestó uno de sus dos intentos. Sin embargo, los campeones defensores respondieron con un triple de Browne. Los Vaqueros llegaron a despegarse hasta por 16 puntos en el primer parcial, pero se dirigieron al segundo arriba por 33-19.

Los Santeros arrancaron el segundo periodo con un bombazo desde larga distancia de John Holland, pero Bayamón contestó con uno de Stephen Thompson Jr. Con 3:25 minutos por jugar en la primera mitad, los Vaqueros se alejaron por 43-27 con un tiro en suspensión de Stephen Thompson Jr. Aguada intentó reducir la diferencia, pero se fueron al descanso abajo por 53-37 pese a un puente aéreo de Soriano.

McCullough encestó un tapeo en el inicio del tercer parcial, pero los Santeros disminuyeron el margen a 55-44 con un avance de 7-0, cuando restaban 8:09 minutos en el reloj. Acto seguido, McCullough se encargó de evitar el virazón al anotar dos canastos corridos.

Chris McCullough, de los Vaquros, se apresta a anotar contra los Santeros durante el quinto juego de la final del BSN ( José Raúl Santana. )

Aguada llegó a acercarse por 10 puntos en dos ocasiones, pero Bayamón volvió a despegarse con una visita a la línea de los suspiros de Browne y un triple de Mojica. Los Vaqueros aumentaron la diferencia a 22 puntos con una tirada libre de Pérez, pero Wiley atinó un tiro en el cierre del tercer periodo para irse al cuarto abajo por 83-63.

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Los campeones defensores empezaron el cuarto parcial con un triple del apodado “Rey del Pop”. Los Santeros calmaron un poco las aguas con un donqueo de Arnaldo Toro, pero los Vaqueros contrarrestaron con un tiro de McCullough. Esos fueron los únicos canastos que ambos equipos convirtieron en los primeros cuatro minutos de un errático cuarto periodo.

Con 6:10 minutos por jugar en el tiempo reglamentario, Antonio Ralat sufrió una aparente lesión en la pierna izquierda tras chocar con una fanática. El joven escolta no pudo salir de la cancha por su cuenta y necesitó ser cargado por Soriano para regresar al camerino visitante.

“Están evaluándolo. Sintió algo en el pie cuando pisó. Ahora mismo están poniéndole hielo. Mañana sabremos un poquito mejor qué es lo que tienen”, compartió Cruz sobre el estado de Ralat, quien también necesitó asistencia para salir del Coliseo Rubén Rodríguez.