Con la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada aún sin acabar, la agencia libre ya empezó para varios dirigentes y uno de ellos es Juan Cardona.

Los Capitanes de Arecibo tenían una opción de contrato para que Cardona regresara la próxima temporada, pero le informaron que podía escuchar ofertas mientras ellos emprenden en la búsqueda de un nuevo técnico.

“La relación que yo tengo con Arecibo es de familia, pero ya hemos estado un tiempo juntos. Yo tengo una opción en el contrato, pero José Baeza (apoderado) me dijo que podía empezar a buscar ofertas y lo discutíamos”, confirmó Cardona a Primera Hora .

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Cardona regresó a los Capitanes en junio de 2025, solo días después de presentar su renuncia como entrenador de los Piratas de Quebradillas. Había dirigido a Arecibo en la campaña anterior. De hecho, ese año cargó con el Dirigente del Año tras llevar al equipo a la primera posición de la entonces llamada Sección A.

Sin embargo, los Capitanes no corrieron con la misma suerte esta temporada. Terminaron la fase regular en la segunda posición de la Conferencia B con marca de 18-16, pero fueron eliminados en las semifinales de conferencia por los Santeros. La opción en su contrato era para las campañas 2027 y 2028.

“He escuchado varias ofertas y entiendo que ellos también están buscando un nuevo dirigente. Creo que, en ciertos momentos de la vida, uno tiene que decir te quiero y te adoro, pero hasta aquí.

“Le tengo mucho respeto a Baeza, a Gaby Miranda (director de operaciones) y al pueblo de Arecibo, pero es cuestión de que cada parte de la relación tenga lo que quiere. Pienso que es lo más justo para ambas partes”, indicó Cardona.

Arecibo marchaba primero en la tabla global del BSN a finales de mayo, pero nunca se pudo recuperar de la baja del refuerzo australiano Jack McVeigh y perdieron 11 de los 15 partidos que disputaron en lo que restó del torneo. No obstante, Cardona asumió la responsabilidad de esta dramática debacle.

“La responsabilidad la cojo yo. Yo no soy de señalar a nadie. Disfruté el tiempo en Arecibo porque la gente fue buena conmigo, pero la responsabilidad es mía. Dimos todo lo que teníamos, pero no se pudo. Si es de volver en otro momento, yo siempre dejo las puertas abiertas”, comentó Cardona.

Según fuentes de Primera Hora , los Gigantes de Carolina-Canóvanas están interesados en los servicios de Cardona. Al ser abordado sobre este tema, el dirigente se limitó a decir que ha escuchado ofertas de diferentes equipos en los últimos meses.

“Hemos hablado con varios equipos. Hay unos más calientes que otros, pero ese anuncio yo se lo dejo a la organización. Hay situaciones que te llevan a otras y hay Juan Cardona para mucho tiempo en nombre de Dios. Lo que busco es estabilidad y algo a largo plazo”, sostuvo el entrenador.