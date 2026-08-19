Iván “Pipo” Vélez desconoce si regresará la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como dirigente de los Indios de Mayagüez, aunque tiene un contrato garantizado hasta 2027.

La gerencia de los Indios no se ha comunicado con Vélez desde que Mayagüez disputó su último juego de la fase regular contra los Cangrejeros de Santurce el pasado 28 de junio. Por ello, el técnico permanece a la espera de conocer cuál será su futuro con los Indios.

“No sé nada del dueño, pero sí eso parece ser lo que hay”, contestó Vélez a Primera Hora sobre su posible salida de Mayagüez. “Ese rumor lo he escuchado. La gerencia para nada se ha comunicado conmigo, pero tengo un año más garantizado”.

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Vélez fue contratado en diciembre de 2024 por los Indios tras la renuncia de Christian Dalmau para tomar las riendas de los Vaqueros de Bayamón. En su primera temporada al mando de Mayagüez, fue premiado con el Dirigente del Año tras conducir al equipo a la primera posición de la Conferencia B con marca de 21-13.

La tribu fue eliminada ese año por los Leones de Ponce en la final de la Conferencia B. Ese éxito lo llevó a firmar una extensión de dos años en agosto de 2025. Sin embargo, los Indios no pudieron clasificar a los playoffs esta temporada.

Mayagüez terminó la fase regular con récord de 13-21 y quedó eliminado luego de que Ponce ponchara su boleto a la postemporada con un juego por disputarse. Ahora la gerencia parece estar en busca de un nuevo dirigente bajo la administración del apoderado Dion New.

“Si a estas alturas no he tenido ninguna comunicación con Dion, no sé qué decirte. Tampoco puedo decir que no voy a estar la próxima temporada porque eso sería como si estuviera renunciando y yo no he renunciado”, aclaró Vélez.

“Es muy diferente que renuncie a que me boten. Yo no tengo ningún deseo de renunciar. No puedo decir que estaban tan ajenos a esta situación porque sé que esto es un negocio, pero la realidad es que tengo un contrato garantizado hasta 2027”, abundó.

Iván "Pipo" Vélez recibe el premio de Dirigente del Año 2025 de la mano del legendario técnico Flor Meléndez. ( BSN / Joseph Colón )

Vélez compartió con este medio que en los pasados meses ha recibido llamadas de distintos agentes ante los rumores sobre su salida de los Indios. Pese a esto, el técnico mayagüezano no se ha sentado a negociar con ningún equipo porque aún no está claro si continuará con los Indios.

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“Me llamaron algunos agentes para ver si estaba buscando representación. Parece que se está regando que no estoy (con Mayagüez). No puedo hacer nada porque no me han llamado para confirmarme si estoy fuera”, indicó Vélez.

“Me llamaron también personas diciéndome que los llamaron para asistir (en Mayagüez). Lo que he escuchado es que no vuelvo y la gerencia ya está buscando a alguien más. Si llamaron para asistir y no me lo dijeron a mí, ¿qué uno puede pensar?”, añadió.

Según fuentes de Primera Hora , casi la mitad de los equipos del BSN están en busca de un nuevo dirigente para la próxima temporada y los Indios parecen ser uno de ellos. Y lo cierto es que el premio de Dirigente del Año parece tener una maldición, ya que todo el que lo gana termina fuera de su equipo.

Dalmau sigue a cargo de los Vaqueros, pero Juan Cardona lo ganó en 2024 y estuvo un tiempo fuera de los Capitanes de Arecibo hasta que regresó a la organización una temporada después. Omar González se lo llevó en 2023 con los Mets de Guaynabo, Elías “Larry” Ayuso en 2022 con los Piratas de Quebradillas y Erick Rodríguez con los Brujos de Guayama. Los tres salieron de sus respectivos equipos poco después.