Los dos equipos de la NBA que iniciaron la campaña con las mayores probabilidades de ganar el campeonato de la liga no se encuentran ni cerca del primer puesto de sus respectivas conferencias al acercarse la mitad de la temporada 2021-22.

Ni los Lakers de Los Angeles, que juegan para 26-28 en el Oeste, ni los Nets de Brooklyn, que están por encima de .500 con 29-24 pero tienen ocho derrotas en fila, en el Este, lucen al momento como los mejores equipos de la liga, aunque con todos sus pistones funcionando a la vez podrían cambiar su realidad.

Por el momento, en los ojos de Giddel Padilla y el técnico Tony Ruiz, este podría ser el año del Heat de Miami, de los Warriors de Golden State, de los Suns de Phoenix o podrían extender su reinado los Bucks de Milwaukee.

“Una vez más vemos que el baloncesto sigue evolucionando y ya los equipos no se hacen de nombres. Se hacen de filosofías, con una base. Cuando cada año vas a la agencia libre a buscar jugadores, eso te va a pasar factura. Eso le ha pasado a los Lakers: le apuestan a los nombres, van a la agencia libre y lo que han hecho es decepcionante”, opinó Ruiz.

Para Padilla, el asunto de los Lakers es de química.

“Los Lakers tienen un grave problema, siendo el equipo favorito de la NBA del Oeste desde el preseason. No contaron con la pobre química entre Russell Westbrook y LeBron James, que se pisan en la misma posición”, dijo. “Se esperaba tener a dos superestrellas cargando al equipo y lo que hay son dos superestrellas compitiendo. No han logrado la química y para ganar el campeonato no solo se necesita tener el mejor equipo”.

Este opinó que más o menos lo mismo es lo que le pasa a los Nets, que potencialmente deberían ser el equipo que gane el cetro con su ‘Big Three’ de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. “Pero por las circunstancias de Kyrie Irving (su decisión de no vacunarse), las lesiones de Kevin Durant… tampoco se ha desarrollado una química que necesitas para poder ganar”.

Kevin Durant, de los Nets, intentando un canasto en un partido de esta temporada, ha tenido un año de altas y bajas debido a lesiones. ( Jessie Alcheh )

Ruiz pareció coincidir con Padilla y comparó el asunto de los nombres en el roster de los Nets con los problemas de los Lakers.

“Que Kyrie Irving juegue solo como visitante no les garantiza que van a quedar campeones. El asunto afecta la química. Ya vemos que Harden está disgustado por la manera que eso fue tratado. Durant cayó en lesiones. Joe Harris no ha jugado toda la temporada y podría no jugar por un problema de tobillo. Ha sido un equipo que en el papel todo el mundo piensa que debe ser campeón por los nombres. Pero a la hora de jugar baloncesto… hasta el domingo tenían ocho derrotas seguidas. ¿Quién iba a pensar eso?”, opinó.

Pese a su mala fortuna, los Nets siguen como favoritos de las casas de apuestas para ganar el campeonato esta temporada, cosa que Padilla piensa que podría ser una especulación de que las regulaciones en cuanto al COVID cambien pronto o que surja un medicamento que permita que Irving pueda jugar a tiempo completo junto al ‘Big Three’.

“Algún tipo de arreglo podrán hacer para que puedan estar los tres juntos. Y si los tres juegan juntos, a mi entender es muy difícil que alguien les pueda ganar. Miami y los Bucks le pueden dar candela, pero el nivel ofensivo de esos tres tipos (Irving, Durant y Harden) es a otro nivel y el séquito de este año…Patty Mills, LaMarcus Aldridge… le dan la profundidad que no tenían el año pasado”, agregó Padilla.

Para este, al momento los equipos que lucen como que podrían llegar profundo en la postemporada lo son los Suns de Phoenix y los Warriors de Golden State por el Oeste y por el Este, “hay que contar mucho, mucho con un Heat de Miami saludable. Y con los Bucks. Pero ante la situación de los Nets, si viene Durant y si Kyrie resuelve su asunto de la vacuna y viene ‘Barba Guy’ (Harden), yo creo que los Nets llegarían a la Final de la NBA”.

Ruiz básicamente mencionó los mismos equipos… excepto los Nets.

“Golden State se ve muy sólido. El núcleo está espectacular. Aún con Draymond Green fuera tienen 8-0. Thompson está cogiendo ritmo. Tienen una base sólida que reforzaron y fortalecieron”, dijo. “Milwaukee es Milwaukee. Hay quien piensa que no es un equipo contendor, pero no se puede dudar de un equipo campeón. Además me gusta mucho Miami. Es un equipo joven que si el equipo se pone saludable puede dar dolores de cabeza”.

Así que en el Oeste Phoenix y Golden State se ven como los más sólidos y en el otro lado veo a Miami y Milwaukee luchando”, finalizó Ruiz.