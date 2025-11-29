Los duelos de cuartos de final de la Copa NBA quedaron definidos el viernes por la noche. Miami irá a Orlando y Nueva York a Toronto en la Conferencia Este, seguidos por una revancha entre Oklahoma City y Phoenix, y un duelo entre San Antonio y los Lakers de Los Ángeles en la Conferencia Oeste .

En cambio, los campeones defensores de la copa no tendrán la oportunidad de revalidar su cetro en Las Vegas .

Nueva York consiguió el último de los cuatro pasajes disponibles en la Conferencia Este el viernes por la noche , merced a la victoria de 118-109 obtenida sobre los Bucks de Milwaukee, monarcas vigentes del certamen, para ganar el Grupo C del Este. La derrota de los Bucks les impidió avanzar a los cuartos de final.

PUBLICIDAD

“Les dije a los muchachos que hicieron un trabajo increíble para encontrar la manera”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Toronto ganó el Grupo A del Este, Orlando se llevó el primer sitio del Grupo B de esa misma conferencia, y ambos conjuntos lo hicieron con récords de 4-0. Los Knicks terminaron 3-1 en el Grupo C y finalizaron en la cima porque tenían a su favor el criterio de desempate, su duelo directo con Miami, que también terminó 3-1 para ganar el comodín del Este .

Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, dispara en un partido ante los Suns de Phoenix, el viernes 28 de noviembre de 2025, en la Copa NBA (AP foto/Kyle Phillips) ( Kyle Phillips )

Oklahoma City —el campeón defensor de la NBA que ahora tiene un récord de 19-1 en la temporada— resistió ante Phoenix el viernes para ganar el Grupo A del Oeste y asegurar un sitio en los cuartos de final. San Antonio emergió de una batalla de ida y vuelta en los minutos finales para vencer a Denver en el partido que decidió el Grupo C del Oeste y otro lugar en los cuartos de final .

“No sé mucho al respecto, aparte de que los muchachos están realmente emocionados”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Sé que estamos dentro porque ganamos. Sé que vencimos a algunos equipos realmente buenos para lograrlo... así que nos sentimos muy bien al respecto”.

Los Suns terminaron 3-1 en la fase de grupos y obtuvieron el puesto de comodín del Oeste. ¿Su recompensa? Una revancha con el Thunder en los cuartos de final.

“Son muy aguerridos. Juegan duro”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, sobre los Suns.

PUBLICIDAD

El Magic ganó su grupo con una victoria de 112-109 sobre Detroit el viernes por la noche, y como primer preclasificado del Este, jugará contra el Heat, que es comodín.

Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, sonríe durante el encuentro de la Copa NBA ante los Pistons de Detroit, el viernes 28 de noviembre de 2025 (AP Foto/Ryan Sun) ( Ryan Sun )

“Estamos muy felices de estar en casa”, expresó el entrenador del Magic, Jamahl Mosley. “Tenemos algunos de los mejores fanáticos de la NBA. Ellos estarán allí, apoyándonos, listos para ir... Para nosotros, hacer esto es muy especial para nuestros muchachos en este momento”.

Los partidos Heat-Magic, Knicks-Raptors y Thunder-Suns crearán una pequeña peculiaridad en el calendario. Los duelos de cuartos de final cuentan como parte de la temporada regular, por lo que Miami y Orlando terminarán jugando cinco veces esta temporada, la primera vez que eso sucede en la rivalidad de Florida desde 1993-94. Los Knicks y Raptors se enfrentarán cinco veces también, al igual que el Thunder y los Suns .

El Heat juega un partido de temporada regular en Orlando el 5 de diciembre, su segunda visita allí esta temporada. Unos días después, volverá para un encuentro de cuartos de final de la Copa.

“Es genial”, consideró Desmond Bane de Orlando, cuando se le informó que el Magic consiguió un duelo de cuartos de final de la Copa en casa. “Estamos construyendo algo especial”.

Los Lakers, que ganaron la Copa inaugural en 2023, eran el único equipo del Oeste con un boleto asegurado en los cuartos de final al iniciar la jornada.

Calendario de cuartos de final

Martes, 9 de diciembre — Miami en Orlando, 7:00 p.m.; Nueva York en Toronto, 9:30 p.m.

— Miami en Orlando, 7:00 p.m.; Nueva York en Toronto, 9:30 p.m. Miércoles, 10 de diciembre — Phoenix en Oklahoma City, 8:30 p.m.; San Antonio en Los Ángeles (Lakers), 11:000 p.m.

¿Qué sigue?

Los 22 equipos que no llegaron a los cuartos de final tendrán dos partidos de temporada regular añadidos a sus calendarios para llevar su total a los 82 completos . Todos los equipos comenzaron la temporada con apenas 80 juegos en el calendario para dar espacio a lo que sucede en la Copa NBA.

PUBLICIDAD

Esos partidos adicionales de temporada regular para esos 22 equipos —uno será en casa, uno será de visitante— se programarán para el 11, 12, 14 o 15 de diciembre.

Para los equipos que avanzaron, los cuartos de final se convierten en el partido número 81. Los equipos que pierdan en los cuartos de final jugarán contra el otro perdedor de cuartos de final de su conferencia, completando el encuentro restante en su calendario.

Las semifinales son en Las Vegas el 13 de diciembre y esos encuentros también contarán para la clasificación de la temporada regular. La final —que no cuenta en la clasificación— es en Las Vegas el 16 de diciembre.

Cuestiones de dinero

Los jugadores de los equipos de cuartos de final recibirán $53,903 dólares cada uno. El pago aumenta a $106,187 por llegar a las semifinales, $212,373 por un lugar en la final, y $530,933 para cada jugador del equipo ganador.