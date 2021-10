Denis Clemente camina con cautela hacia tabloncillo para asistir a sus compañeros de los Cangrejeros de Santurce mientras hacen sus tiros al canasto en preparación antes del choque ante los Capitanes de Arecibo el sábado.

Una hernia lo mantiene encadenado en el banco observando y, a su vez, animando al equipo que se encuentra en la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Sin embargo, no pierde la esperanza de recuperarse lo suficiente para reintegrarse a la rotación de los Cangrejeros en la eventualidad de que adelantan a la siguiente ronda de los playoffs.

Clemente fue canjeado por los Capitanes a los Cariduros de Fajardo a mediados de la presente temporada después de cinco años con la franquicia arecibeña. De hecho, ni siquiera vistió la camiseta de los Cariduros dado a que enseguida pasó a los Cangrejeros.

“Tengo unas ganas terribles de jugar contra el equipo que jugaba. Quisiera poder ahí adentro jugando ahora mismo, pero no sé porque me surgió en este momento la hernia en el disco de la espalda”, compartió Clemente antes del cuarto desafío ante los Capitanes.

El defensa de los Cangrejeros de Santurce, Denis Clemente, con el balón, se lastimó en el penúltimo partido de la campaña regular y no ha podido ver acción en cuartos de final contra Arecibo, equipo con que comenzó la campaña. ( Archivo / BSN )

La lesión ocurrió en el penúltimo juego de la fase regular y Clemente confesó que poco a poco a recuperado los movimientos. No obstante, todavía es visible que tiene dificultad para caminar.

“Tengo un nervio pinchado y lo estoy tomando día a día. Me sigo recuperando y deseando que se me vaya el dolor. Uno se siente impotente. Uno no puede hacer cosas, ni trabajar por uno mismo. Duele tanto en el corazón. Para llegar a este punto uno trabaja, se prepara para cuando llegue el momento, y luego no puedes hacerlo. Es triste y doloroso, y no se lo deseo a nadie. Pero sé que volveré a jugar baloncesto y hacer lo que más me gusta”, afirmó Clemente.

El armador de 35 años pasó por una situación similar en el 2018 que lo mantuvo fuera de la rotación de los Capitanes.

“Me dio lo mismo que ahora. Creo que con el descanso mejorará. Llevo nueve días fuera, y cuando comparo la primera vez con la de ahora, me siento mucho mejor”, sostuvo.

“Quiero disfrutar lo que me gusta porque no tengo que demostrarle a nadie. Quiero ayudar a mi equipo ganar, pero por la lesión no puedo”, dijo el canastero.