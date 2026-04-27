Filadelfia. El sorpresivo regreso de Joel Embiid apenas 17 días después de someterse a una apendicectomía se quedó corto y no hizo nada para ayudar a los 76ers de Filadelfia a mantenerse competitivos ante Boston.

Embiid terminó con un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes en 34 minutos, un esfuerzo valiente en su más reciente retorno tras una lesión que no alcanzó para superar a los Celtics en su victoria 128-96 en el cuarto juego la noche del domingo, con la que tomaron ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de los playoffs.

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Embiid -quien recibió una estruendosa ovación durante las presentaciones previas al partido- no perdió tiempo para anotar en su primer juego desde el 6 de abril. El dos veces campeón anotador de la NBA encestó dos tiros libres para los primeros puntos de los Sixers, añadió una potente clavada a dos manos y anotó los primeros ocho puntos del equipo.

Se apagó después de ese arranque rápido y falló siete tiros consecutivos antes de completar una jugada de tres puntos en el tercer cuarto. Eso recortó el déficit de los Sixers a 23 puntos.

Figuraba como “dudoso” al comenzar el día y fue actualizado a “cuestionable” unos 90 minutos antes del salto inicial programado. Volvió a la cancha con una faja protectora alrededor de la zona media y recibió el alta para jugar unos 40 minutos antes del inicio del Juego 4.

El Embiid de 32 años promedió 26.9 puntos y 7.7 rebotes esta temporada después de disputar apenas 19 partidos en 2024-25. No ha llegado a jugar 40 partidos en una temporada regular desde 2022-23, cuando promedió el mejor registro de su carrera con 33,1 puntos y obtuvo los honores de MVP.

Fue sometido a una apendicectomía en Houston -dijo que tuvo complicaciones no especificadas tras la cirugía- el 9 de abril, después de que el pívot estrella de Filadelfia sufriera apendicitis durante la noche.

Embiid afirmó que no le quedaba otra opción que sobreponerse a su más reciente problema de postemporada de cara al Juego 5 la noche del martes en Boston.

“Probablemente pasas un par de días en los que te sientes mal por ti mismo. Luego piensas ¿Vas a rendirte o vas a intentar regresar lo antes posible?”