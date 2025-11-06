Los Ángeles. Luka Doncic contabilizó 35 puntos, 13 asistencias, nueve rebotes y cinco robos, y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron en el cuarto periodo antes de sobrevivir al drama del último segundo para conseguir el miércoles su quinta victoria consecutiva, 118-116 sobre los Spurs de San Antonio.

Los Lakers terminaron el encuentro con una racha de 21-10, pero los Spurs tuvieron una última oportunidad cuando Marcus Smart cometió una infracción de saque después de una bandeja de Kelly Olynyk con 1.2 segundos restantes.

Justin Champagnie provocó luego una falta de Jake LaRavia mientras intentaba desviar el saque de los Spurs. Sin embargo, Champagnie falló su primer tiro libre, y nadie pudo empujar el balón al aro tras el segundo yerro en el último segundo.

Deandre Ayton firmó 22 puntos y diez rebotes por los Lakers, quienes extendieron su impresionante inicio de campaña con una furiosa remontada de un déficit de nueve puntos a mitad del último cuarto. Doncic anotó ocho puntos en el periodo, incluyendo un triple clave que puso a su equipo arriba con 2:31 minutos por jugar.

Russell Westbrook, de los Kings de Sacramento, festeja un triple en el duelo del miércoles 5 de noviembre de 2025, ante los Warriors de Golden State (AP Foto/Justine Willard) ( Justine Willard )

Triple-doble de Westbrook y actuación clave de Schroder llevan a Kings a triunfo ante Warriors

Sacramento, California. Russell Westbrook logró el triple-doble número 204 en su carrera, un récord en la NBA, y Dennis Schroder impulsó una racha clave en el último cuarto para que los Kings de Sacramento se impusieran el miércoles 121-116 sobre los Warriors de Golden State, en un duelo entre equipos diezmados.

Schroder encestó tres triples en la racha de 11-0 que rompió un empate a 104 en el último cuarto, y los Kings se mantuvieron firmes para ganar el primer partido de una serie de cinco en casa.

Westbrook consiguió 23 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para su primer triple-doble con Sacramento. DeMar DeRozan lideró a los Kings con 25 puntos y Schroder terminó con 18.

Will Richard anotó 30 puntos y Moses Moody añadió 28 por los Warriors. Jonathan Kuminga anotó 24 pero falló un tiro en la pintura con 24 segundos por jugar y Golden State abajo por tres.

El primer enfrentamiento de la temporada entre los dos rivales del norte de California perdió mucho brillo en la antesala, cuando Stephen Curry (enfermedad), Jimmy Butler (espalda) y Draymond Green (costillas) fueron descartados por Golden State.

Domantas Sabonis (costillas) y Zach LaVine (espalda) se ausentaron por Sacramento.