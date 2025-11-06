Los Cafeteros de Yauco se impusieron ayer miércoles, en un intenso duelo de cinco parciales, sobre los Gigantes de Carolina en el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, durante la acción de la tercera semana de la temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

El partido, único en el calendario de la jornada, se decidió en un set de muerte súbita que dejó la victoria en manos de los locales con marcador de 3-2 (22-25, 25-17, 17-25, 25-18 y 15-8).

Con el resultado, ambos equipos quedaron igualados en el cuarto lugar de la tabla con siete puntos cada uno. Yauco sumó dos unidades por la victoria y Carolina una.

Luego de que los Gigantes tomaran ventaja de dos sets a uno, los Cafeteros reaccionaron con una mejor defensa en el cuarto parcial. Un servicio directo del colombiano Felipe Castañeda abrió una brecha 18-14 que Yauco no soltó. El veterano Jessie Colón puso el punto de set 24-18 con un rápido ataque por el centro, y un nuevo servicio directo selló el parcial.

En el decisivo, un error ofensivo de Cameron Milligan por zona cuatro dio ventaja 6-3 a los locales, que controlaron el resto del trayecto. Castañeda sumó con un remate efectivo, mientras que otros errores de Milligan y Geraldo Rivera ampliaron la diferencia. Danny Rivera llevó a los Cafeteros al punto de partido 14-6 con un ataque por zona cuatro, y Brandon Rattray cerró el encuentro con un remate positivo por zona dos.

Yauco dominó las estadísticas colectivas en ataques (55-43), servicios directos (10-7) y asistencias (31-17). Carolina fue superior en bloqueos (7-6), defensas (42-39) y pases (50-38).

Rattray lideró la ofensiva yaucoeña con 26 puntos —21 en ataques y cinco en servicios—, seguido por Castañeda con 20. Por los Gigantes, Nomar Galarza aportó 14 puntos y Rivera 13.