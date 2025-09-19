Eddie Casiano fue nombrado dirigente de las Cafetaleras de Yauco en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) tras la renuncia de Héctor “Bobby” Porrata, informó este miércoles la liga.

El apoderado José “Cheo” Rivera confirmó la salida de Porrata después de un lento inicio de 3-6, que las ubica en la novena posición del escalafón liguero. A raíz de esto, Casiano tomó las riendas del equipo por el resto del torneo.

“Queremos agradecer profundamente a Bobby Porrata por su entrega y compromiso con nuestro equipo. Su trabajo fue fundamental para sentar las bases de este proyecto y siempre formará parte de la historia de las Cafetaleras de Yauco”, expresó Rivera en un comunicado.

Casiano, por su parte, es el dirigente y gerente general de los Atléticos de San Germán en el BSN, franquicia que también le pertenece al apoderado de las Cafetaleras.

“Llego con mucha ilusión y responsabilidad para aportar mi experiencia, trabajar con estas grandes jugadoras y continuar elevando el nivel del torneo. Vamos a dar lo mejor en cada juego para que los fanáticos de las Cafetaleras se sientan orgullosos”, abordó el otrora canastero.

Yauco viene de perder su último compromiso con marcador de 80-68 frente a las Criollas de Caguas.

Luis Gabriel “Gaby” Miranda, presidente del BSNF, se mostró contento con la llegada de uno de los dirigentes más exitosos de la era actual al torneo femenino.

“Me alegra mucho tener a Eddie dirigiendo en nuestra liga. Cuando éramos compañeros en Mayagüez en el BSN para el 2007, y yo era apoderado de las Indias en BSNF, hablamos en un momento de esa posibilidad. Será magnífico tenerlo dirigiendo a Yauco”, comentó Miranda.

“Se unirá a extensa lista de entrenadores de la selección de Puerto Rico que pasaron por aquí, tales como Flor Meléndez, Omar González, Carlos Calcaño y Carlos González”, añadió.

Casiano trae al BSNF una vasta experiencia y un historial de éxitos tanto a nivel local como internacional. Como entrenador, cuenta con dos premios de Dirigente del Año en el BSN (2009 y 2012), un campeonato con los Indios de Mayagüez (2012) y dos títulos en la LNBP de México (2012 y 2014).