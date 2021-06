Lo que está pensando el dirigente nacional Eddie Casiano sobre los sucesos ocurridos el fin de semana pasado con miembros de la Selección solo lo conoce el técnico y, tal vez, su círculo cercano.

Casiano comenzó el lunes los entrenamientos del Equipo Nacional que se prepara para el preolímpico de FIBA con la bajas de José Juan Barea y Shabazz Napier y sin contar también con jugadores que pudieran ser candidatos a la convocatoria.

El técnico trabajó a puerta cerrada en el coliseo Roberto Clemente, al igual que cayó herméticamente lo que opina sobre los sucesos del pasado fin de semana con Barea, Napier y los retiros anunciados en mayo de jugadores como Ramón Clemente y Javier Mojica para no afectar más las práctica del Equipo.

“No me saca ningún tipo de beneficio para la institución. No voy a hablar de eso. Eso se lo voy a dejar a Carlos (Arroyo, gerente general). Me voy a dedicar a practicar”, dijo.

Casiano agregó que hablará en otro momento, uno adecuado para no perjudicar al Equipo.

Los sucesos del pasado fin de semana se han visto como una secuela a la crisis que vivió el Equipo Nacional cuando Barea dijo públicamente a principios de año que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico debía cambiar a Casiano de la dirección, porque el técnico no había obtenido resultados. Barea negó que sea una secuela.

Casiano sí hizo expresiones durante la crisis de principio de año, justo luego de que el Equipo Nacional participara en una de las ventana de FIBA. En esa ventana, Barea vio acción y Napier debutó con el Equipo.

El pasado fin de semana, Barea se hizo indispuesto para la Selección luego de afirmar varias veces durante el año su disponibilidad para el preolímpico.

Napier había dado en febrero una pista sobre su disponibilidad al decir luego de su debut que había pasado una buena experiencia con la Selección.

Previo a los sucesos de Barea y Napier, los jugadores Mojica y Clemente anunciaron sus retiros del Equipo Nacional. Mojica fue de los jugadores que apoyó públicamente a Barea en la crisis de principios de año.

La Selección que preparará Casiano para que represente a la Federación y al Comité Olímpico de Puerto Rico ha quedado sin sus más experimentados jugadores y mejores talentos para batallar en un preolímpico que iba a ser complicado para el Equipo Nacional aún teniendo disponible el talento deseado.

Además de las bajas, otros jugadores de NBA que el Equipo aspiraba a reclutar tampoco estuvieron disponibles para el preolímpico.

Por otro lado, Casiano también rechazó decir su opinión en torno a una entrevista que Barea dio en la República Dominicana en la que alegadamente comentó que iría a la olimpiada si Puerto Rico clasifica a ésta.

El comentario de Barea ha levantado opiniones que abogan que los 12 jugadores que participen en Tokio sean los mismo que estuvieron disponibles para el preolimpico. La selección jugará a partir del 29 de junio en el preolímpico en Serbia.

“Estamos especulando algo que no hemos hecho todavía. No quiero comentar sobre eso”, dijo Casiano.