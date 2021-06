Una de cal y varias de arena. Así llegan los primeros reportes oficiales de lo que será la confección del Equipo Nacional de Baloncesto para el torneo de Repechaje Olímpico que se jugará este verano en Serbia.

La de cal, si eso representa lo positivo, es que el programa nacional aparentemente logró el compromiso del centro Tyler Davis para ser parte del seleccionado en el torneo en Serbia y en la misma ecuación hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Las varias de arenas, si representan lo negativo, inician primero por la decisión del armador José Juan Barea de no participar del torneo porque ha optado por descansar luego de un año difícil y largo en lo que respecta a su carrera. Y la otra que el exarmador enebeísta Shabazz Napier tampoco acudirá a la convocatoria, lo que deja a la Selección Nacional corta de dos anotadores natos que eran importantes para el equipo.

Toda esta información la confirmó ayer el gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, quien admitió incluso varias otros detalles como que, aunque convocados, Jhivvan Jackson y André Curbelo no podrán jugar con la selección este verano, el primero porque se está recuperando de una operación de hombro y el segundo por compromisos académicos.

A su vez, los intentos de reclutar a jugadores de renombre como Tremont Waters, Mo Harkless y Ethan Thompson fallaron en este momento por diversas razones como lo son las metas de los primeros dos de negociar nuevos contratos en la NBA y del tercero el acudir a workouts de cara al draft de la NBA, gestión que igualmente prevendrá que el colegial José Alvarado también se pueda unir al equipo.

Las bajas de Barea y Napier, sin embargo, son las más difíciles de aceptar.

“Son decisiones bien personales que hay que respetarle a ambos. Barea tomó la decisión bien recientemente. Traté de convencerlo de lo contrario que se diera una oportunidad más de cuadrar su legado con una clasificación olímpica, pero ha dicho que ha tenido un año muy difícil alejado de su familia y que necesita ese tiempo”, dijo Arroyo.

La historia de Napier, por el momento, no está clara. Después de meses mostrándose disponible el armador que hizo su debut con la Selección el pasado febrero en la última ventana de clasificación al torneo AmeriCup 2022, este cambio de parecer.

“Éste año el no jugó en la NBA. Traté de hablarle de lo bueno que sería ir a mostrar su talento en Europa. Pero no sé, será que querrá ir a algunos workouts o algo por el estilo”, precisó Arroyo.

Así entonces, en esencia, el trabajo arduo que realizó solo generará el retorno al equipo de Davis, y la entrada de los colegiales George Conditt y Alfonso Plummer.

Davis reaparecerá en el equipo por segunda vez en su carrera. Jugó con él en el AmeriCup del 2017 y posterior a eso, aunque convocado, no participó en los juegos de las ventanas de clasificación a la Copa del Mundo, así como en ese campeonato jugado en China en el 2019. Durante ese tiempo incluso vivió un proceso de depresión que le hizo alejarse un tiempo del juego.

Pero Davis ahora aparece muy motivado, a juzgar por la cita que compartió en un post de la Federación de Baloncesto.

“Estoy extremadamente emocionado de regresar al tabloncillo con Puerto Rico. Es un honor representar a la isla este verano”, dijo Davis en declaraciones escritas.

“Puerto Rico ha estado de pie después de la tragedia del huracán María. Nuestra gente nunca se rindió y mantuvo un espíritu resiliente durante la adversidad. Es una responsabilidad que el equipo y yo aceptamos de representar a nuestra gente y volver a casa con cuatro victorias. Agradezco a Yum Ramos (presidente de la Federación) y Carlos Arroyo por la oportunidad de jugar y representar a mi isla. Dios es bueno”.

Iván Gandía será uno de los armadores del Equipo Nacional en Serbia tras las decisiones de José Juan Barea y Shabazz Napier de no jugar enel torneo.

Mientras, Barea anunció su decisión en su cuenta de Instagram al exponer: “Luego de un año tan difícil y largo para mí en lo profesional, necesito tomar este tiempo para descansar mi cuerpo y compartir con mi familia. Por lo tanto, he decidido no participar en el próximo compromiso de la Selección Nacional. Le deseo lo mejor a nuestro Equipo Nacional y confío en la cría de cada uno de mis compañeros. Si las condiciones lo permiten me uniré nuevamente a nuestra Selección en el futuro”.

Al fin de cuentas, el grupo que vendrá a practicar para jugar en el Repechaje Olímpico incluye a los armadores Gary Browne e Iván Gandía, los escoltas Gian Clavell, Isaac Sosa, “Money” Rodríguez, Alfonso Plummer y el también debutante Haanif Cheatham.

Plummer es un jugador fajardeño que jugó a nivel colegial en Utah y este año se transferirá a Illinois, y Cheatham es un canastero de los Leones de Ponce en el BSN.

Completan el equipo los aleros Isaiah Piñeiro, Chris Ortiz y Emy Andújar y una línea delantera que incluye a Conditt, Davis, Devon Collier, Timajh Parker y Jorge Bryan Díaz.

Arroyo dijo que también gestionó el retorno al equipo de David Huertas, quien al momento no le ha dado un sí ni un no definitivo.

“Todavía estoy tratando de convencerlo”, dijo Arroyo.