A pocos menos de dos meses para que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) vuelva a la cancha para su temporada 2022, el organismo y la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico aún trabajan para idear los nuevos términos económicos que fijarán su relación posiblemente por los próximos tres años. El trabajo se realiza en el marco de un esperado aumento en los valores de topes salariales o topes de nóminas tras la culminación en el 2021 de un súper exitoso torneo que atrajo sobre 800,000 fanáticos a las canchas.

El que no hayan llegado a un acuerdo, sin embargo, no significa que no estén en conversaciones sobre el tema o que estén en un tranque. Todo lo contrario, las partes han estado atendiendo el tema, en especial por medio de un comité especial que se nombró para encontrar definir los parámetros para el próximo torneo y posiblemente el de los próximos dos después de ese.

Sobre la mesa en el tema hay varias propuestas de la Asociación de Jugadores, así como una innovadora idea presentada por el presidente del BSN, Ricardo Dalmau.

En conversación con Primera Hora, el presidente de la Asociación de Jugadores, el Lic. Ricardo Carrillo, indicó que los jugadores han presentado a la liga dos propuestas. Una es fijar un tope de nómina para la gran masa de jugadores que sea de $45,000 en el 2022, $47,500 en el 2023 y $50,000 en el 2024. La liga durante los pasados tres años tuvo un pago promedio de $40,000, esto en ajustes hechos tras el paso del huracán María y las crisis posteriores vividas en el País. Pero la propuesta que la Asociación de Jugadores más promueve es la de la fijación de un tope de nómina de $800,000 para la temporada del 2022 que permita a cada equipo administrar sus fondos libremente.

La propuesta de Dalmau, en tanto, ha pretendido entrar en ese renglón dando autorización a los equipos para poder firmar libremente a sus principales jugadores del pasado torneo, con unos parámetros que otros equipos que puedan interesar a los agentes libres no pueden igualar. La idea detrás de esta propuesta es promover la permanencia de los principales talentos de cada franquicia en sus filas.

Carrillo explicó que la propuesta de Dalmau está bajo evaluación del comité que busca definir las reglas para el 2022 y posiblemente los años del 2023 y 2024. Destacó que tanto la Asociación de Jugadores como los otros miembros de la Asociación de Jugadores, los apoderados de Mayagüez, Bayamón y Fajardo, esperan porque el presidente liguero les aclare unas observaciones que le hicieron para seguir labrando el camino sobre todas las propuestas.

“Dalmau volvió a la mesa a redactar nuevamente y sanar unas lagunas de la propuesta suya, dijo Carrillo.

Alejandro "Bimbo" Carmona firmó con Carolina. ( BSN )

El torneo 2022 del BSN inicia el 9 de abril. Las firmas de agentes libres entre jugadores y equipos se activó el 16 de enero. Hay jugadores agentes libres que ya han llegado a acuerdos con nuevos equipos, como lo es el caso de Alejandro ‘Bimbo’ Carmona con los Gigantes de Carolina.

Dalmau no contestó una llamada que le hiciera este diario para hablar la propuesta revelada.

El apoderado de los Indios de Mayagüez y miembro del comité evaluador de las propuestas salariales, Carlos Acosta, confirmó la propuesta de Dalmau y agregó que las partes buscan un “híbrido” entre las propuestas de la gerencia y de la Asociación de Jugadores.

A Acosta le parece bien armonizar ambas propuestas porque el historial de deudas con jugadores se ha enmendado en años recientes gracias a la existencia de un tope salarial ajustado, y porque la propuesta gerencial ayudaría a crear ídolos que se identifiquen con franquicias particulares.

“Me parece muy buena porque, en adición a un amento en el tope salarial para mantenernos competitivos (en comparación a otras ligas). Hay unos incentivos para jugadores claves. Es muy buena alternativa, es una muy buena iniciativa. Buscamos un híbrido entre la Asociación y la de parte del BSN”, dijo Acosta.

Carrillo detalló que una de las lagunas de la propuesta de Dalmau fue la siguiente interrogante: ¿Qué sucede con el incentivo si el jugador clave de franquicia es cambiado de equipo?

Carrillo no entró en detalles, pero dijo que la propuesta de Dalmau calcula el incentivo para el jugador clave en base a años de servicio con la franquicia.