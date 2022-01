Al exjugador de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, John Stockton, quien visitó las canchas de Arecibo y Guaynabo del BSN este año, se le prohibirá entrar a los juegos de la Universidad de Gonzaga por no usar la mascarilla como medida de prevención de contagio y a su vez de propagación del virus COVID-19.

Stockton es egresado de Gonzaga y uno de sus más reconocidos exalumnos. Es abonado de la temporada de baloncesto de la institución.

El exjugador del Jazz de Utah dijo a medios de Estados Unidos que la institución le informó que le requeriría el uso de la mascarilla en los encuentros de Gonzaga o que, de lo contrario, sería suspendido.

PUBLICIDAD

“No vamos a hablar de específicas acciones que hemos tomado con individuos. Tomamos los medidas de prevención contra el COVID-19 con sumo cuidado y seguiremos buscando maneras de seguir mitigando los riesgos. La suspensión de excepciones en el McCarthey Athletic Center es un ejemplo de nuestro compromiso”, leen las declaraciones de la Gonzaga en torno a Stockton.

El exjugador ha sido vocal contra la vacuna del COVID-19 y tampoco ha seguido la sugerencia del uso de la mascarilla.

John Stockton y su hijo David, integrante de los Mets de Guaynabo, previo al partido de Estrellas del BSN en el coliseo de Arecibo. ( Alejandro Granadillo )

Stockton estuvo en la Isla durante la temporada 2021 del BSN y BSNF para ver jugar a sus hijos David y Laura Stockton. Como Gonzaga, el BSN también implementó protocolos preventivos para el COVID-19 según ordenados por el Departamento de Salud. Entre otros era obligatorio el uso de la mascarilla en los juegos, muestra de vacunación o la presentación de una prueba negativa al virus.

No es de conocimiento público qué hizo Stockton para lograr acceso a los juegos en Puerto Rico, o si recibió un permiso excepcional para entrar a los partidos.

Stockton dijo que le decision de Gonzaga crea una roncha en su relación con su alma mater.

“Definitivamente crea una roncha. Tengo una relación con la universidad. He estado en su campus desde que tengo 5 o 6 años. Nací a varias cuadras que aquí y me metía de niño en el gimnasio para vender los programas de juegos y poder comprar boletos para entrar. Esto crea un roce. Estoy seguro que los vamos a solucionar no sin antes crear un conflicto”, dijo Stockton en Spokesman.com

La decisión de Gonzaga con Stockton sele a la luz a las semanas de la batalla pública entre el jugador estrella mundial del tenis, Novak Djokovic, y las autoridades australianas que eventualmente deportaron al atleta que pretendía jugar en el torneo con un permiso especial por no estar vacunado.

Los organizadores del Abierto de Australia dieron originalmente una dispensa para que Djokovic pudiera jugar en el evento sin haberse vacunado. Posteriormente, las autoridades de Australia detuvieron a Djokovic en el aeropuerto de Melbourne, Australia, rechazando ese permiso.