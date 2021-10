Los ocho boletos para la postemporada del Baloncesto Superior Nacional ya están ponchados y la liga informó que esa etapa comenzará a jugarse el domingo que viene con cuatro series de cuartos de final.

Los Cangrejeros de Santurce poncharon su boleto el sábado y completaron el cupo de los ocho equipos que cualificaron a la postemporada y que están encabezados por los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo como líderes de grupo.

Santurce completa los clasificados del Grupo B junto a Bayamón, Guayama y Guaynabo.

Por el Grupo A adelantaron Arecibo, Ponce, Fajardo y Quebradillas.

La temporada regular entra hoy domingo en su última semana y servirá este periodo para definir algunas posiciones de los equipos dentro de sus respectivos grupos.

La primera posición del Grupo A la tiene asegurada Arecibo, mientras que el primer lugar del Grupo B lo tiene Bayamón. Guayama ya tiene asegurada la segunda posición en el Grupo B. Las demás posiciones no tiene ‘nombre’ aún.

Las posiciones de los equipos definirán los cruces intergrupo en los cuartos de final. El A1 (Arecibo) se cruzará con el B4, mientras que el B1 (Bayamón) se cruzará con el A4. También se cruzarán el A2 con el B3 y el B2 (Guayama) con el A3.

Si la temporada hubiera terminado al día de ayer, las series serían Arecibo vs. Santurce; Ponce vs. Guaynabo; Fajardo vs. Guayama; y Bayamón vs. Quebradillas.

Cada serie de cuartos de final se jugará a un máximo de siete encuentros.

Las series comenzarán el domingo, con dos días de descanso luego del fin de la temporada regular este jueves.