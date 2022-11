Durante el juego ante Uruguay este lunes, no debe surgir en las gradas ni en las casas la pregunta sobre si el Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico sabe en dónde está parado en la búsqueda de una clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA.

Según fue evidente en la práctica de la Selección este domingo en el Coliseo Roberto Clemente, el cuerpo técnico del seleccionado dejó grabado en la mente de los jugadores un resultado necesario para el partido de este lunes ante Uruguay en la segunda ronda de ventanas clasificatorias para el Mundial 2023.

El resultado debe ser una victoria ante Uruguay, y que ésta llegue con nueve puntos o más de ventaja. Ese resultado es necesario para que Puerto Rico asegure tener una ventaja sobre Uruguay en caso de un empate entre ellos al cierre de la ronda de clasificación. De hecho, ambos equipos llegan al juego de hoy con balance de 5-4 pero con Uruguay por arriba de Puerto Rico por virtud del triunfo que consiguieron sobre los boricuas en agosto pasado.

George Conditt intenta atrapar en una cortina a Javier Mójica, quien gestiona defender a Gian Clavell durante una instancia de la práctica de hoy domingo. ( Stephanie Rojas )

“Mañana tenemos un juego muy importante en la clasificación para la Copa del Mundo. Uruguay y nosotros estamos cerca en el standing. Uruguay tiene un +8 sobre nosotros en caso de un empate. Si terminamos con el mismo récord, sabemos que necesitamos esta victoria por más de ocho puntos. Ahí está la importancia del juego”, dijo Stephen Thompson, uno de los destacados jugadores de Puerto Rico en su victoria del jueves ante Colombia en el Clemente.

“Una victoria es una victoria. La meta principal es ganar. Pero si armamos una buena ventaja es importante protegerla en el resto de juego”, agregó Thompson.

Uruguay y Puerto Rico están empatados con marca de 5-4. Uruguay ocupa en el cuarto lugar en el Grupo F y seguido por Puerto Rico en el quinto puesto. Los boricuas necesitan finalizar las ventanas clasificatorias en al menos la séptima posición entre los 12 equipos que están jugando la segunda ronda si quiere clasificarse a la Copa del Mundo que se realizará en Japón, Indonesia y Filipinas.

Luego del juego ante Uruguay, la selección tiene en febrero importantes partidos de visita en Colombia y Brasil.

🇵🇷😤💪 Romero les da la bienvenida al Roberto Clemente de San Juan !!! #FIBAWC x #WinForPuertoRico pic.twitter.com/lHhsP1ZCpW — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 12, 2022

El quinteto entrenó este domingo con el libreto de Uruguay en mente, además de recalcar en el goal average que no debe ser pasado por alto.

El dirigente de Puerto Rico, Nelson Colón, dijo previo a comenzar la práctica que le detalló el plan a los jugadores en base a la derrota de Uguguay en México esta semana y considerando el juego de Puerto Rico en Uruguay en agosto. Aquel encuentro lo perdió Puerto Rico por 78-70.

“Tuvimos un buen entrenamiento ayer y buenas sesiones de video esta mañana y en la tarde. Estamos listo para la ejecución, a dónde tenemos que ir, a dónde nos tenemos que mover. Obviamente, hay circunstancias de nosotros, como lo rebotes, en las pérdidas de balón. No podemos dar tantas oportunidades porque nos pone en una situación incómoda. Tenemos que entender que vamos a un juego físico. Nuestros tiradores no van a tener tiros cómodos; tenemos que ser pacientes y alejarnos del uno contra uno”, dijo Colón.

Puerto Rico acudirá al partido del lunes con la conciencia clara de que deben derrotar a Uruguay por al menos nueve puntos. ( Stephanie Rojas )

México venció 80-60 a Uruguay el jueves.

Puerto Rico tiene este lunes la oportunidad de rematar a uno de los equipos con los que lucha la clasificación.

“Nos estamos jugando la clasificación. Ellos también. No es un secreto. Vamos ambos equipos para un partido crucial. Hablamos con los muchachos y sobre los que significa este juego; en dónde estamos, cuales son las metas. Este es el puente que nos lleva a los objetivos. El turno es en casa, frente a nuestra gente y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Sabemos que tenemos que ganar por nueve puntos, 10 o más para ganar la serie particular entre nosotros y el goal average, cualquier cosa que pase”, dijo.