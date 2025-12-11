Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos, y el Thunder de Oklahoma City igualó el mejor inicio de un equipo tras 25 partidos de una temporada de la NBA al doblegar el miércoles a los Suns de Phoenix por 138-89 en los cuartos de final de la Copa NBA.

El récord de 24-1 del Thunder igualó el de los Warriors de Golden State, quienes en 2015-16, ganaron sus primeros 24 compromisos antes de finalmente perder.

Chet Holmgren añadió 24 unidades y ocho rebotes por el Thunder, que estableció una marca de franquicia con su 16ta victoria consecutiva. El sábado, disputará la semifinal contra San Antonio.

Parecía que éste podría ser un partido difícil para el Thunder. La victoria de Oklahoma City por 123-119 sobre los Suns en el grupo de la Copa NBA el 28 de noviembre fue su encuentro más reñido durante su racha de victorias.

Pero la estrella de Phoenix, Devin Booker, se perdió su tercer partido consecutivo debido a una distensión en la ingle derecha. Anotó 21 puntos en el enfrentamiento anterior y expresó en la rueda de prensa posterior que el “secreto ha salido a la luz” sobre la defensa del Thunder, líder de la liga.

Parece que los Suns tienen más enigmas que descifrar. Atinaron un 39.3% de sus disparos de campo y anotaron su total de puntos más bajo de la temporada en la derrota más desigual en la historia de la franquicia.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 16 unidades, pero solo encestó cuatro de 16 tiros. Fue la menor cantidad de puntos que Oklahoma City ha permitido esta temporada.

Jalen Williams encestó un triple al sonar la bocina del medio tiempo para darle al Thunder una ventaja de 74-48. Gilgeous-Alexander anotó 17 puntos en la primera mitad a pesar de sólo intentar ocho tiros.

Gilgeous-Alexander llegó a 96 duelos seguidos con al menos 20 puntos. Alcanzó el total con una volcada en un contraataque que puso al Thunder arriba 84-50 con 9:15 restantes en el tercer cuarto.

El base de Phoenix, Grayson Allen, fue expulsado después de empujar a Holmgren y derribarlo al suelo.

Stephon Castle, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Austin Reaves, de los Lakers de Los Ángeles, en los cuartos de final de la Copa NBA. ( Jae C. Hong )

Castle anota 30 y lleva a Spurs a las semifinales

Stephon Castle anotó 21 de sus 30 puntos en la segunda mitad, y De’Aaron Fox añadió 20 unidades a la causa de los Spurs de San Antonio, que vencieron 132-119 a los Lakers de los Ángeles en los cuartos de final de la Copa NBA.

Keldon Johnson sumó 17 puntos y ocho rebotes por los Spurs, que mantuvieron una cómoda ventaja de dos dígitos durante la mayor parte de los últimos tres cuartos para asegurar el último pasaje disponible a las semifinales de la Copa en Las Vegas, donde se enfrentarán el sábado al Thunder de Oklahoma City.

Luka Doncic anotó 35 puntos y LeBron James añadió 19 puntos, además de sumar 15 rebotes y ocho asistencias por los Lakers, quienes perdieron por tercera vez en 12 partidos. Los Ángeles redujo su déficit a ocho puntos al final del último cuarto, pero no pudo acercarse más.

Marcus Smart anotó 26 tantos, su máximo número de la temporada, con ocho triples para los Lakers, y Austin Reaves sumó 15 unidades.

San Antonio ha ganado nueve de 12 en general después de controlar constantemente este choque de dos equipos de la Conferencia Oeste que esperan desafiar al campeón defensor Thunder, tanto esta semana como en la postemporada.

Castle estuvo sobresaliente en su segundo encuentro de regreso tras una ausencia de diez partidos por una lesión de cadera, añadiendo diez rebotes y seis asistencias. Ocho jugadores de los Spurs anotaron al menos ocho puntos, y su banca superó a los suplentes de Los Ángeles 48-31.

Los Lakers ganaron la Copa NBA inaugural en 2023, y se mantuvieron invictos durante la fase de grupos este otoño antes de enfrentarse a los Spurs.