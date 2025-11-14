La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este viernes los integrantes del equipo que representará al país en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, a celebrarse en Doha, Catar.

En esta primera ventana, la Selección Nacional masculina enfrentará a Jamaica el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

El combinado nacional estará compuesto por: Zakai Zeigler, Tjader Fernández, Gary Browne, Gian Clavell, los hermanos Ethan y Stephen Thompson, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Arnaldo Toro, Tai Odiase y Christian Negrón.

PUBLICIDAD

“Hemos logrado conformar un equipo sólido para esta próxima ventana. Confiamos en que será una gran oportunidad para iniciar con paso firme y sumar victorias rumbo a la clasificación al Mundial”, expresó Carlos González, dirigente del Equipo Nacional, en un comunicado.

Esta primera ventana marca el inicio del camino hacia el Mundial FIBA 2027, donde 16 países de la región de las Américas competirán por siete plazas. La ruta incluye seis ventanas oficiales programadas para noviembre 2025, febrero 2026, julio 2026, agosto 2026, noviembre 2026 y febrero 2027.

Los equipos fueron divididos en cuatro grupos de cuatro y los primeros tres de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, donde se definirán los siete boletos directos a la Copa del Mundo.

Entre los países participantes figuran: Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, Panamá, Uruguay, Nicaragua, Estados Unidos, México, República Dominicana, Jamaica, Canadá, Bahamas y Puerto Rico.

Los boletos para los dos juegos contra Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente están a la venta a través de PRTicket.com.