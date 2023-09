Isabela. Había sentimientos encontrados en la noche del martes en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu, de Isabela.

Por un lado, los fanáticos estaban emocionados y ansiosos por ver a sus Pollitas luchar por la clasificación a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), que hubiesen obtenido con un triunfo sobre las Ganaderas de Hatillo.

Mientras que, por otro lado, estaba el amargo sabor de que los Gallitos no regresarán al BSN el próximo año, luego de que múltiples apoderados se opusieran al traslado de los Cariduros de Fajardo a Isabela.

Los isabelinos tenían toda la seguridad de que los Gallitos iban a ser revividos en la venidera campaña después de la renovación del ‘Buga’ Abreu, el alto interés del apoderado Wilson López por volver a tener una franquicia en el área oeste y la inyección económica de $400,000 que el alcalde Miguel ‘Ricky’ Méndez había prometido al equipo anualmente.

Sin embargo, la Junta de Directores del BSN le dijo que ‘no’ a la movida, tras una votación de 6-5 el pasado viernes. Los apoderados que le votaron en contra al traslado fueron José ‘Cheo’ Rivera, de los Atléticos de San Germán; José Manuel Baeza, de los Capitanes de Arecibo; Roberto Roca, de los Criollos de Caguas; Juan Carlos Ozuna, de los Osos de Manatí; y Dion New, de los Piratas de Quebradillas.

El Coliseo José 'Buga' Abreu, de Isabela. ( Jorge A Ramirez Portela )

Ante esta decisión, el sentir de los isabelinos en el ‘Buga’ Abreu era el mismo: decepción.

“Estoy molesto porque esto es tradición. Isabela es de los pioneros de la liga, aquí se desayuna y almuerza baloncesto y creo que fueron injustos porque el deporte es sanación y el país está pasando por situaciones difíciles y este equipo iba a unir al pueblo y hacer que familias compartieran más”, expresó el aficionado Samuel Morales, de 63 años.

“Fue una decisión errónea. Deben darle la oportunidad al pueblo de que tenga un equipo. Antes lo tuvimos, no sé por qué ahora no quieren”, agregó Eufemio Vargas, quien estaba acompañando a Morales.

Y es que los Gallitos de Isabela son un equipo que aunque han jugado pocos años en los últimos 20 años del BSN cuentan con una fanática y tradición que hace a los isabelinos desear su regreso al BSN. La franquicia que fue fundada en 1968 y se integró al torneo en 1969 jugó por última vez, en una corta estadía, en el 2017.

Por su parte, los fanáticos aseguraron que estaban sorprendidos por la votación del apoderado de los Piratas de Quebradillas, el equipo considerado el principal rival de los Gallitos a través de la historia.

“Siempre ha existido una rivalidad entre Quebradillas e Isabela y eso es bonito en el deporte, pero en la parte humana debe haber una hermandad. Me sorprendió la decisión del apoderado de Quebradillas y no la entiendo. Quizás no tiene la visión que tiene la mayoría del pueblo, pero espero que recapacite”, comentó un aficionado que no quiso ser identificado.

A pesar de que el traslado de Fajardo a Isabela se colgó, los isabelinos no pierden las esperanzas de que en unos años puedan ver el anticipado regreso de los Gallitos al renovado ‘Buga’ Abreu.

“Yo creo que tarde o temprano el traslado va a pasar. Tengo esperanzas todavía de que sea en el 2024. Después de tantos tropiezos, el traslado va a pasar y vamos a triunfar”, dijo José Vendriel, de 78 años.

“Este Coliseo está capacitado para jugar BSN, con ese propósito se hizo”, opinó, por su parte, Morales.

El alcalde de Isabela indicó a este diario el pasado martes que el apoderado Wilson López sometería una reconsideración del traslado esta semana. Sin embargo, al momento López no lo ha hecho, según El Nuevo Día.