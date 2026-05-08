Las banderas de todas las instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico ondearán a media asta el viernes, luego que se decretara un día de duelo nacional tras el deceso de José “Piculín” Ortiz.

Precisamente, los restos del excentro de la Selección Nacional de Puerto Rico, fallecido el martes tras luchar contra el cáncer colorrectal, estarán expuestos en el Coliseo Roberrto Clemente, lugar en el que tantas veces la fanaticada boricua lo ovacionó mientras vestía la franela patria.

El espigado canastero boricua debutó en el Baloncesto Superior Nacional en el 1981, con tan solo 17 años, con los Atléticos de San Germán. Tras marcharse a estudiar a los Estados Unidos en el 1985, fue seleccionado por los Jazz de Utah en el sorteo de novatos de la NBA en 1987. Sin embargo, Ortiz marchó a jugar en España con el CB Zaragoza, antes de debutar en la NBA en noviembre de 1988.

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Tras dos temporadas en la NBA, se marchó a Europa, donde tras varias temporadas en España, se estableció como una figura regular en la liga de baloncesto de Grecia.

Como capitán y corazón de la Selección Nacional, el “Picu” disputó cinco mundiales de la FIBA y cuatro juegos Olímpicos, entre ellos los de Atenas 2004, cuando los “12 Magníficos” se impusieron al combinado estadounidense compuesto por estrellas de la NBA, propinándole su primera derrota al llamado Dream Team, por un margen de 19 puntos (92-73).

Las ejecutorias de “Piculín” con los Atléticos, Leones, Cangrejeros y Capitanes, así como con el Quinteto Nacional, no solo hicieron delirar al público, si no también captaron la atención de otros grandes, como el legendario narrador de baloncesto, Manuel “El Olímpico” Rivera Morales, conocido por sus espectaculares e ingeniosas narraciones, así como habilidad para ponerle sobrenombres a los jugadores, quien bautizó al centro nacional como el “Concord”.