Phoenix. Jalen Green anotó 36 puntos, Devin Booker agregó 20 y los Suns de Phoenix encerraron a Stephen Curry y los Warriors de Golden State, ganando 111-96 en el torneo play-in de la NBA el viernes por la noche.

Los Suns se hicieron con el número 8 de la eliminatoria de la Conferencia Oeste y se enfrentarán el domingo en el primer partido a los Thunder de Oklahoma City, vigentes campeones de la NBA. La temporada de los Warriors ha terminado.

Green lanzó 14 de 20 tiros de campo, incluidos 8 de 14 en triples. Jordan Goodwin anotó 19 puntos, logró nueve rebotes y fue una amenaza en defensa con seis robos.

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Booker y Draymond Green, de Golden State, recibieron dos faltas técnicas al final del último cuarto tras intercambiar varias palabras y fueron expulsados.

Curry, de 38 años, no pudo conseguir muchas jugadas limpias y terminó con 17 puntos en 4 de 16 tiros. Brandin Podziemski lideró a los Warriors con 23 puntos.

Phoenix ganaba por cinco al descanso y logró una ventaja de 69-53 a falta de 5:12 para el final del tercer periodo tras una canasta rápida de Royce O’Neale. Era 85-72 a falta de 10:12.

Había razones para creer que la ventaja no era segura. Phoenix desperdició una ventaja de 11 puntos en el último cuarto en su derrota ante Portland el martes por la noche, mientras que Golden State remontó una desventaja de 13 puntos en el último cuarto para vencer a Los Angeles Clippers el miércoles por la noche, lo que condujo al partido del ganador del viernes.

Parecía que los Warriors iban a lograr otra remontada -Curry anotó un triple que recortó el margen a 85-78 a falta de 9:30-, pero los Suns respondieron con los siete puntos siguientes.

Los Suns evitaron convertirse en el primer equipo que pierde los dos partidos del torneo de play-in en su cancha. El formato actual se estableció en 2021.

Kristaps Porzingis, de Golden State, jugó con molestias en el tobillo derecho, consecuencia de una lesión sufrida el miércoles contra los Clippers. El pívot de 7 pies y 3 pulgadas jugó sólo 15 minutos y terminó con 11 puntos.

Los Suns lograron una ventaja inicial de 13-2 después de que los Warriors perdieran el balón cuatro veces. Phoenix amplió la ventaja a 33-15 en el primer cuarto, después de que Golden State encestara sólo un 30%, incluido 1 de 9 desde la línea de 3 puntos.

Pero los Warriors se recuperaron y recortaron distancias hasta el 50-45 al descanso.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.