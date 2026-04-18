Xavier Cooks y Jaylin Galloway estaban intentando proclamarse campeones de la NBL de Australia en una intensa serie final entre los Kings de Sídney y los 36ers de Adelaide mientras los Vaqueros de Bayamón trataban de sobrevivir sin refuerzos en el inicio de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros pasaron la prueba al ganar dos de los tres partidos que disputaron sin importados debido a una multa que les impuso la liga por haber violado el reglamento en la pasada campaña. Jae Crowder y Jamarion Sharp reforzaron a Bayamón mientras llegaban los australianos, pero los campeones defensores cayeron en una racha de tres derrotas.

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Apenas cinco días después de ganar el cetro de la NBL, Cooks y Galloway aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para reportarse a los Vaqueros, con quienes tuvieron que cambiar rápidamente el chip de celebrar en Australia a competir por otro título en Puerto Rico.

Debutaron el lunes ante los Indios de Mayagüez y su impacto fue inmediato. Cooks terminó con 19 puntos y ocho rebotes, mientras que Galloway anotó 17 unidades. En el siguiente juego frente a los Mets de Guaynabo, Cooks tuvo una producción similar con 15 tantos, pero Galloway fue mucho más discreto al solo conseguir tres.

“Baloncesto es baloncesto en cualquier parte del mundo. Hace más fácil el proceso tener tan buenos compañeros como estos que nos han ayudado durante el proceso. Cuando llegas a un equipo nuevo es difícil aprender las jugadas de un día para otro, pero el equipo ha sido increíble”, expresó Cooks a Primera Hora sobre su proceso de adaptación en el BSN.

“Ha sido una bienvenida cálida. Es nuestra primera vez en esta liga y todo el mundo está tratando de ayudarnos a aprender los pormenores de la liga y cosas así. Estoy disfrutándome el proceso de transición a esta liga. Es mucho más lenta y física que la de Australia, pero es increíble”, continuó.

A diferencia de Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, los importados australianos de Bayamón no cuentan con una vasta experiencia en la NBA. Cooks apenas participó en 10 juegos con los Wizards de Washington en la temporada 2022-23 y Galloway lo más cercano que estuvo a debutar en la liga estadounidense fue en 2023-24 cuando formó parte del Herd de Wisconsin, filial de los Bucks de Milwaukee en la G League.

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Xavier Cooks busca pasar el balón en un juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez. ( BSN / José Santana )

Además de Australia, Cooks ha militado en Alemania, Nueva Zelanda y Japón. Galloway, en cambio, atraviesa en la isla su primera experiencia jugando básquet profesional fuera de su país. Ambos fueron anunciados en la pretemporada, junto a Crowder, como los tres refuerzos de los Vaqueros esta temporada.

El anuncio generó mucha expectativa, pero algunos fanáticos se quedaron sorprendidos cuando conocieron a las 5:00 a.m. su nuevo trío de importados. Cooks y Galloway no cuentan con el bagaje de Gallinari, McGee y Duarte y podrían cargar con presión adicional al ser contratados por la franquicia más ganadora del BSN, que viene de levantar su decimoséptimo banderín. No obstante, los dos son tres veces campeones en Australia, por lo que se sienten listos para el reto.

“Algo sobre mí es que siempre he sido un ganador a lo largo de mi carrera. He ganado en la NBL, a nivel colegial y en otros lugares. No creo que sienta presión. Vendré aquí y jugaré mi estilo de juego. Si ganamos, pues ganamos, pero si no, veremos qué sucede. Lo que sí puedo decir es que daré el máximo y jugaré lo más duro que pueda”, aseguró Cooks.

Cooks, de 30 años y 6’8” pies de estatura, compartió con este medio que recibió un mensaje directo del coapoderado Carlos Arroyo, en el que lo invitó a venir al BSN para reforzar a los Vaqueros. El delantero pudo haber nacido al otro lado del mundo, pero ya conocía acerca de Arroyo y contactó inmediatamente a su agente para llegar a un acuerdo.

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“Cuando me escribió, contacté a mi agente para que hiciera que las cosas pasaran. Fueron bien pacientes porque la final en Australia fue bastante larga, pero estoy agradecido de finalmente estar aquí”, indicó el canastero.

Vaqueros distintos a los del año pasado

Cooks promedió 13.4 puntos, 6.9 rebotes y tres asistencias por cotejo con Sídney, mientras que Galloway, de 23 años y 6′6″, acumuló una media de 9.1 unidades y 3.2 capturas. El dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, está consciente de que tanto los australianos como Crowder no anotarán, en conjunto, 56.3 puntos por juego como Gallinari, McGee y Duarte, pero entiende que pueden aportar de otras maneras.

“Ellos (Cooks y Galloway) solamente tienen una práctica y fue cuando llegaron. Estaban acabados de bajar del avión, así que no fue una práctica práctica. El viernes tendrán su primera práctica. Lo que hemos hecho es correr el sistema para que se lo aprendan y dejarles saber la manera que corremos defensa, pero entiende que Xavier está haciendo lo que iba a hacer: un problema para los hombres grandes por su rapidez”, comentó Dalmau a este medio.

“Conseguir los jugadores que tuvimos el año pasado fue una bendición. Danilo y Chris son jugadores bien ofensivos y JaVale tiene una estatura dominante. Estos jugadores son diferentes, pero son más rápidos y pueden hacer otras cosas defensivamente. Ofensivamente, ahora se mueve el balón diferente al no tener esos recursos que teníamos. Jae llevaba un año sin jugar y ya está cayendo en condición y está aportando. Yo creo que, al momento, estamos corriendo bastante bien”, abundó.

Jae Crowder promedia 13.4 puntos por juego con los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / José Santana )

De cara a la jornada del sábado, los Vaqueros ocupan la segunda posición de la Conferencia A del BSN con marca de 6-4. No han perdido desde la integración de Cooks y Galloway, pero siguen siendo el equipo que menos puntos por partido anota en la liga (81.7), aunque también son el que menos permite (78.2). Enfrentarán el sábado a los Osos de Manatí en el Coliseo Rubén Rodríguez.