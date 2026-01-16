La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este viernes la nacionalización de Imani McGee, quien debutará con el uniforme patrio en el Premundial de Baloncesto Femenino, a celebrarse del 11 al 17 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Imani, centro de 6’7” pies, es la hermana del exenebeísta JaVale McGee y tuvo un impacto inmediato la temporada pasada en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) como refuerzo de las Monarcas de Juana Díaz.

Fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa y Defensa del Año del BSNF, luego de liderar el torneo en los departamentos de puntos (21.3), rebotes (15.5), y bloqueos (2.3).

“El año pasado disfruté mucho jugar en el BSNF y vivir la experiencia de Puerto Rico y su cultura. Me siento profundamente agradecida y bendecida por la oportunidad de representar esta hermosa isla, ayudar al equipo a competir y, con esperanza, lograr regresar a unos Juegos Olímpicos”, expresó la McGee en declaraciones escritas.

El Premundial en Puerto Rico contará con la participación de Nueva Zelanda, España, Italia, Senegal, Estados Unidos. Se espera la participación de figuras destacadas del baloncesto femenino internacional, como Caitlin Clark, Angel Reese y Kelsey Plum.

Y es que, aunque Estados Unidos ya está clasificado, el torneo otorgará tres plazas adicionales a la Copa del Mundo, aumentando la importancia de cada encuentro.